Coca-Cola zamyka zakłady. Ponad 500 osób straci pracę

Grupa Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ogłosiła zamknięcie kilku swoich zakładów produkcyjnych i logistycznych w Niemczech. W wyniku tej decyzji pracę straci łącznie 505 osób, z czego 179 to pracownicy odpowiedzialni za działania logistyczne firmy.

Zwolnienia w Coca-Coli

Jednym z najważniejszych zamkniętych obiektów będzie zakład produkcyjno-logistyczny w Kolonii, gdzie zatrudnienie straci aż 289 z 602 osób. Produkcja w tej fabryce ma zakończyć się 31 marca 2025 roku, a część pracowników zostanie przeniesiona do innych placówek. Dodatkowo Coca-Cola zamyka swoje centra logistyczne w miastach Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld oraz Memmingen.

Zakład w Kolonii, posiadający dwie linie produkcyjne, jest jednym z najmniejszych w zachodnich Niemczech. Inne większe fabryki, jak te w Dorsten, Mönchengladbach i Bad Neuenahr, pozostaną operacyjne.

Restrukturyzacja obejmie nie tylko pracowników bezpośrednio związanych z produkcją i logistyką, ale także inne obszary działalności Coca-Coli. W ramach tej reorganizacji zredukowanych zostanie również około 37 stanowisk w działach takich jak technologie, operacje sprzedażowe, wsparcie sprzedaży oraz zasoby ludzkie.

W związku ze zmianami w branży logistycznej, CCEP dostosowuje swoje działania do nowych warunków rynkowych. Duże sieci handlowe coraz częściej korzystają z dostaw przez magazyny centralne, a mniejsi klienci nabywają napoje za pośrednictwem hurtowników. To wymusiło przemyślenie struktury i sposobu funkcjonowania firmy, co finalnie doprowadziło do ogłoszenia planowanych zamknięć.

Reakcje na restrukturyzację

Przedstawiciele CCEP podkreślają, że zmiany te są niezbędne, aby firma mogła utrzymać konkurencyjność na rynku. Tilmann Rothhammer, wiceprezes ds. obsługi klienta i łańcucha dostaw w CCEP Germany, zaznaczył, że decyzja ta była trudna, ale konieczna. CCEP zamierza przeprowadzić wszystkie zmiany w sposób „społecznie odpowiedzialny i transparentny”, aby jak najmniej zaszkodzić pracownikom.

W pierwszej połowie 2024 roku Coca-Cola Europacific Partners odnotowała w Niemczech przychody na poziomie 1,54 miliarda euro, co oznacza wzrost o 5,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Był to efekt podwyżek cen wprowadzonych w trzecim kwartale 2023 roku. Jednak pomimo wzrostu przychodów, wolumen sprzedaży spadł o 2,8 proc. w całej Europie, co przypisano niesprzyjającym warunkom pogodowym.

W skali całego kontynentu przychody CCEP wzrosły o 2,4 proc. i osiągnęły 7,2 miliarda euro. Zysk operacyjny firmy wyniósł 882 miliony euro, co oznacza spadek o 0,6 proc., choć w ujęciu porównywalnym wzrost ten wyniósł 6 proc. rok do roku. Całkowite wolumeny sprzedaży grupy zwiększyły się o 13,8 proc., a przychody o 9,5 proc., osiągając 9,82 miliarda euro.