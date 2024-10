Nie tylko Uber. Pracownicy z zagranicy szczególnie upodobali sobie siedem branż

Liczba pracujących w gospodarce narodowej na koniec kwietnia 2024 r. wynosiła 15 088,2 tys. osób i w porównaniu do kwietnia ub.r. zmalała o 0,4 proc. Spadek liczby pracujących byłby większy, gdyby nie pracownicy z zagranicy.

Ilu obcokrajowców pracuje w Polsce?

W ogólnej liczbie pracujących z kwietnia tego roku cudzoziemcy stanowili 4,2 proc., zaś rok temu ich udział był mniejszy i wynosił 3,9 proc. Na koniec kwietnia tego roku w polskich firmach pracowało 630,9 tys. osób z zagranicy – informuje Polski Instytut Ekonomiczny powołując się na dane GUS.

Aż 84 proc. wszystkich pracujących cudzoziemców zatrudnionych jest w siedmiu sekcjach PKD. Najwięcej cudzoziemców zatrudnionych jest w przetwórstwie przemysłowym (20 proc.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowanej (18 proc.). Cudzoziemcy w tych branżach wykonują najczęściej proste prace, nie wymagające wysokich kompetencji. Wśród cudzoziemców pracujących w tych branżach często znajdziemy osoby pracujące poniżej posiadanych kwalifikacji.

Na stu pracujących w branżach Zakwaterowanie i gastronomia lub Transport i magazynowanie dwanaścioro to cudzoziemcy. W przetwórstwie przemysłowym na stu pracowników tylko pięciu to obcokrajowcy.

Wielu obcokrajowców wybiera też pracę w szeroko rozumianym sektorze IT. Co dziesiąty pracujący w sekcji Informacja i komunikacja jest cudzoziemcem. Najwięcej zagranicznych pracowników podejmuje pracę jako analitycy systemów komputerowych i programiści oraz specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych.

Ile można zarobić w IT?

Ile mogą zarobić pracownicy w IT – i tu już nie ma znaczenia, czy są Polakami czy obcokrajowcami? O widełkach piszemy w tym tekście. A co tak naprawdę wpływa na wysokie stawki poszczególnych specjalistów z branży IT. Przede wszystkim znaczenie ma zapotrzebowanie na przedstawicieli konkretnych zawodów. Na wysokość pensji wpływa także poziom doświadczenia – seniorzy mogą liczyć na wynagrodzenie o kilka tysięcy wyższe niż osoby na stanowisku mid. Warunki finansowe są zależne również od wielkości firmy.

Najwyższe pensje dotyczą dużych korporacji, które zatrudniają powyżej 400 osób. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja firmy. W których miastach można obecnie liczyć na bardzo wysokie stawki? Należy wspomnieć przede wszystkim o Krakowie oraz Warszawie, które dominują wśród lokalizacji związanych z najwyższym wynagrodzeniem w IT. Satysfakcjonującą pensję proponują także firmy z Poznania, Wrocławia i Gdańska.

