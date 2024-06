Obcokrajowcy zadowoleni z pracy w Polsce? Zaskakujące wyniki badania

Firma Randstad we współpracy z agencją badawczą SW Research opublikowała raport „Kierunek Polska. Pracownicy z zagranicy na polskim rynku pracy”. W przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniu uczestniczyli m.in. obcokrajowcy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji i Nepalu.

Większość obcokrajowców chce zostać. Ulga dla pracodawców

Po fali wyjazdów obywateli Ukrainy z Polski dalej na zachód Europy, wśród pracodawców pojawiły się obawy o odpływ części kadr pozyskanych w ostatnich latach. Wyniki badania przynoszą jednak uspokajające sygnały. Okazuje się bowiem, że 59 proc. obcokrajowców zatrudnionych w Polsce wiąże swoją przyszłość zawodową z naszym krajem, co oznacza wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Częściej taką gotowość zgłaszają osoby z wykształceniem zawodowym oraz obcokrajowcy pracujący dziś w Polsce zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Co trzeci pracownik zagraniczny odpowiada, że jeszcze nie wie, czy chce zostać w naszym kraju na dłużej.

Według twórców badania, wzrost odsetka obcokrajowców, którzy wiążą przyszłość zawodową z Polską, może wynikać z faktu, że deklarują oni coraz wyższą satysfakcję z pracy. 94 proc. uczestników badania jest zadowolona ze swoich obecnych warunków zatrudnienia. Pracodawcy bardziej precyzyjnie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania pracowników – nie tylko w kwestii wynagrodzeń, ale także formy zatrudnienia, w tym elastyczności, która umożliwia dominującym w grupie migrantów kobietom opiekę nad dziećmi lub seniorami.

Dla dwóch trzecich pracowników z zagranicy najważniejszym czynnikiem, który biorą pod uwagę przy wyborze oferty jest wynagrodzenie. Zdecydowanie częściej wskazują je osoby z wyższym wykształceniem. Pozostałe najważniejsze dla pracowników aspekty to płatny urlop (53 proc. wskazań) i preferowany rodzaj umowy (48 proc.).

Co utrudnia zawodowy rozwój?

Jakie obcokrajowcy wskazują bariery, które uniemożliwiają im zawodowy rozwój? Co drugi badany wymienił niewystarczającą znajomość języka polskiego. Na kolejnych miejscach znalazły się niehonorowanie certyfikatów, dyplomów i uprawnień, uzyskanych w ojczyźnie oraz brak dostępnych ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami (odpowiednio 28 proc. i 27 proc.). Twórcy badania zwracają uwagę, że niewystarczającą znajomość języka polskiego w najnowszym badaniu deklaruje o 10 pkt proc. mniej respondentów niż rok temu. 56 proc. obcokrajowców deklaruje, że zna język polski na poziomie początkującym lub podstawowym (A1–A2). Najwięcej osób posługujących się językiem polskim na poziomie zaawansowanym lub biegłym znajdziemy wśród najmłodszych pracowników (18–24 lata) oraz osób z wykształceniem wyższym.

Barierą dla budowania przyszłości zawodowej w Polsce mogą być też dla pracowników wyzwania związane z życiem prywatnym. Z badania wynika, że 44 proc. ankietowanych przyjechało do Polski z dziećmi lub rodzicami. Są to osoby, które przybyły do naszego kraju krótko po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy to granicę polsko-ukraińską przekroczyło bardzo dużo kobiet, dzieci i osób starszych. Pracownicy ci mają zatem dodatkowe zobowiązania, związane z opieką nad swoimi bliskimi. Dla nich – jak wskazują twórcy badania – podobnie jak dla polskich pracowników w takiej sytuacji, znaczenie może mieć elastyczność czasu pracy, możliwość wyboru zmian w systemie zmianowym i pewnej swobody w deklarowaniu dostępności w grafiku, czy możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Opublikowane na początku tego roku przez Eurostat dane wskazują, że Polska, znajduje się na drugim miejscu w Europie pod względem liczby migrantów z Ukrainy, z populacją niespełna 1 miliona osób. Na pierwszym miejscu są Niemcy, w których żyje dziś prawie 1,3 mln migrantów.

Czytaj też:

Z tym obcokrajowcom kojarzy się Polska. Niektóre odpowiedzi zaskakująCzytaj też:

W tym kraju UE nasila się deportacja migrantów. Rekordowy kwartał