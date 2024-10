Można uzyskać nawet 6 tys. zł wsparcia. Ostatni moment na złożenie wniosku

Ministerstwo Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) informują o nowym wsparciu finansowym. Mogą na nie liczyć producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków, które miały miejsce od 15 do 30 kwietnia br., oraz w wyniku gradu, który miał miejsce od 1 do 31 maja tego roku. Dotyczy to upraw: agrestu, aronii, porzeczek, brzoskwiń, czereśni, gruszek, jabłek, moreli, orzechów włoskich, śliwek, wiśni, borówek, jeżyn, malin, truskawek oraz innych owoców jagodowych i winorośli.

Pomoc mogą uzyskać producenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2024 rok i zadeklarowali w tym dokumencie prowadzenie uprawy o powierzchni co najmniej 0,1 ha przynajmniej jednej z wymienionych roślin. Istotne jest też, by wysokość szkód w produkcji roślinnej wynosiła powyżej 30 proc. średniej rocznej roślinnej.

Kto może liczyć na 6 tys. zł wsparcia?

Wysokość pomocy zależy od rodzaju uprawy, powierzchni na której była prowadzona oraz poziomu strat. Będzie ona wynosiła od 1500 zł/ha do 6000 zł/ha w zależności od gatunku uprawy i stopnia jej uszkodzenia.

Na 1500 zł/ha mogą liczyć producenci agrestu, aronii i porzeczki, jeśli strata plonu wynosi od 40 do 55 proc. Jeśli wyniosła ona od 55 proc. do 70 proc. pomoc wyniesie 2000 zł/ha. W przypadku straty plonu powyżej 70 proc. będzie to 3000 zł/ha.

Wyższe wsparcie przewidziano dla osób uprawiających brzoskwinie, czereśnie, grusze, inne owoce jagodowe, jabłoń, morele, orzechy włoskie, śliwy i wiśnie. W przypadku straty plonu od 40 do 55 proc. przewidziano środki w wysokości 2500 zł/ha, od 55 proc. do 70 proc. – 3500 zł/ha. Jeśli straty wyniosły powyżej 70 proc. to można liczyć na 5000 zł/ha.

Na największą pomoc finansową mogą liczyć producenci borówki, jeżyny, maliny, truskawki i winorośli. W przypadku straty powyżej 70 proc. mogą otrzymać 6000 zł. Jeśli strata wyniosła od 40 do 55 proc. będzie to 3000 zł, a od 55 proc. do 70 proc. – 4000 zł.

Już tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku

Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR od 1 października br. Nabór trwa do 22 października, co oznacza, że poszkodowani mogą ubiegać się o wsparcie jeszcze dwa tygodnie.

W dokumentacji powinny się znaleźć:

kopia protokołu oszacowania szkód,



kopia umowy ubezpieczenia – jeżeli ją zawarto.



ARMiR wyda decyzje o przyznaniu pomocy do 6 grudnia br., a środki z tytułu tego wsparcia powinny trafić do rolników do końca roku.

