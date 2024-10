Ogromne wypłaty dla wątpliwych doradców. Wyniki audytu w państwowej firmie

Główne zastrzeżenia dotyczą m.in. zakupu bankrutującej spółki Ruch, działań politycznych, fikcyjnych stanowisk oraz doradców zarządu. W związku z tym PZU złożyło już trzy zawiadomienia do prokuratury.

Szkody i nieprawidłowości w Grupie PZU

Audyt otwarcia przeprowadzony w Grupie PZU za lata 2016–2024 wykazał nieprawidłowości finansowe o łącznej wartości ponad 700 mln zł. Jak podkreślono, straty te wynikały m.in. z zakupu bankrutującej spółki Ruch za prawie 270 mln zł, co przyniosło Grupie PZU straty na poziomie 58 mln zł. Ponadto, w audycie wskazano, że kontrolowany przez PZU Alior Bank wyłożył na tę transakcję dodatkowe 210 mln zł.

Polityczne powiązania i niekompetencja

PZU zarzuca, że w omawianym okresie zatrudnienie na kluczowych stanowiskach opierało się na kryteriach politycznych, a wynagrodzenia „doradców zarządu”, których było 40, wyniosły łącznie 45 mln zł. Wiele z tych osób było powiązanych z ówczesną partią rządzącą. Nie ma śladów ich rzeczywistych działań, a wynagrodzenia niektórych doradców sięgały nawet 220 tys. zł miesięcznie.

Audyt w PZU. Fikcyjne stanowiska i brak nadzoru

Audyt wykazał również, że w PZU regularnie tworzone były fikcyjne stanowiska pracy, co miało prowadzić do wyprowadzania funduszy. Wskazano także na brak nadzoru nad spółką zależną LINK4, która, według raportu, poprzez niekompetencję i błędy menedżerskie poniosła straty w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Współpraca reklamowa. Faworyzowali katolickie media

Audyt ujawnił, że współpraca PZU z domem mediowym Sigma Bis opierała się na nierynkowych warunkach, co doprowadziło do strat w wysokości co najmniej 10 mln zł. Zwrócono również uwagę na tzw. „czarną listę” podmiotów medialnych, z którymi PZU unikało współpracy reklamowej. Były to: Warner Bros. Discovery (TVN), Grupa Agora (Gazeta Wyborcza) oraz Grupa Ringier Axel Springer (Onet, Newsweek, Fakt). Z kolei „szczególną estymą” miały się cieszyć podmioty związane z toruńską katolicką telewizją, a także powiązaną z nią fundacją.

Skutki i dalsze działania PZU

Straty wykazane w audycie zostały już uwzględnione w wynikach finansowych PZU z lat ubiegłych. Spółka planuje wzmocnić swoje procedury, aby uniknąć podobnych nadużyć w przyszłości oraz dochodzić naprawienia szkód w postępowaniach karnych i cywilnych. Trzy zawiadomienia o podejrzeniu przestępstw trafiły do prokuratury, a kolejne są w przygotowaniu.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce, zarządzająca aktywami o wartości około 300 mld zł i obsługująca 22 mln klientów w pięciu krajach.