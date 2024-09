Zmarnowane miliony. Druzgocący audyt w Enea

Na szczególną uwagę zasługują kontrowersyjny zakup biomasy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, fikcyjne zatrudnienia oraz brak realizacji projektów przez spółkę zależną Enea Innowacje.

Zakup biomasy z Dubaju – nieprawidłowości finansowe

Podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze 2024 r. ujawniono, że Enea przelała w 2022 r. firmie Arkan z Dubaju ponad 18.9 mln dolarów. W zamian otrzymała zaledwie 30 tys. ton biomasy, której wartość wynosiła jedynie 5.7 mln dolarów. To wywołało poważne wątpliwości co do przejrzystości transakcji.

Fikcyjne zatrudnienia i brak projektów Enea Innowacje

Enea Innowacje, spółka zależna, przez osiem lat nie zrealizowała żadnego projektu, pomimo otrzymania 50 mln zł. W trakcie audytu wykazano również szereg fikcyjnych zatrudnień, co podważa efektywność działań zarządu w poprzednich latach.

Nieprawidłowości w Fundacji Enea

Audyt Fundacji Enea wykazał poważne nadużycia finansowe, szczególnie w 2023 r. W okresie od sierpnia do października 2023 r. fundacja przekazała 61 proc. całkowitych darowizn, co stanowiło 9.7 mln zł. Łączna kwota darowizn wzrosła do 716, podczas gdy w poprzednich latach liczba ta nie przekraczała 250.

Nieszczęsna Ostrołęka

Inwestycja w Elektrownię Ostrołęka C przyniosła stratę wynoszącą 657 mln zł, a działalność sponsorską oraz kwestie przyłączy do sieci również objęto dochodzeniami. Enea skierowała wniosek o zwrot 10.5 mln zł do Polskiej Fundacji Narodowej w związku z nadużyciami przy finansowaniu kampanii wyborczych i referendalnych w 2023 r.

Czytaj też:

Zwalniają blisko 2 tys. pracowników. Kryzys dotknął tę branżę

Podsumowanie i kroki naprawcze

Wiceprezes ds. finansowych, Dalida Gepfert, zaznaczyła, że gruntowny przegląd działalności Grupy Enea umożliwił eliminację marnotrawstwa środków. Enea planuje przekierowanie zasobów na zieloną transformację, aby zapewnić bardziej efektywne gospodarowanie środkami i realizację kluczowych celów.

Czytaj też:

Czy klasy energetyczne zmienią ceny domów jednorodzinnych?