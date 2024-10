Dostarczali frytki dla McDonald’s. Teraz zamykają fabrykę i zwalniają ludzi

Lamb Weston, jeden z kluczowych dostawców frytek dla McDonald's, zmaga się z nadwyżką produkcji w obliczu spadku popytu na rynku fast-foodów w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie zaczynają rezygnować z częstych wizyt w restauracjach szybkiej obsługi, co jest wynikiem rosnących cen posiłków. Wzrost kosztów w restauracjach w ostatnich latach przewyższał podwyżki cen produktów spożywczych w sklepach, co sprawiło, że klienci szukają tańszych opcji żywieniowych.

Firma Lamb Weston odczuła te zmiany szczególnie dotkliwie. Około 80 proc. frytek w Stanach Zjednoczonych spożywanych jest w restauracjach typu fast food, dlatego zmniejszenie liczby wizyt klientów w tych miejscach bezpośrednio wpłynęło na wyniki dostawcy. McDonald's, który odpowiada za 13 proc. sprzedaży Lamb Weston, wprowadził do menu zestaw za 5 dolarów, obejmujący m.in. małe frytki. Jednak według Thomasa Wernera, dyrektora generalnego Lamb Weston, promocje te tylko dodatkowo zmniejszają popyt na większe porcje frytek.

Problemy nie omijają McDonald's

Nawet McDonald's, największy klient Lamb Weston, odczuwa skutki zmieniających się nawyków konsumenckich. W drugim kwartale 2024 roku sprzedaż w amerykańskich lokalach otwartych od co najmniej roku spadła o 0,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem z poprzedniego roku. Był to pierwszy spadek od trzynastu kwartałów. Globalna sprzedaż sieci również zmalała o 1 proc., co przekroczyło oczekiwania analityków, którzy przewidywali wzrost o 0,5 proc. Na ten wynik wpłynęły głównie spadki sprzedaży w USA, gdzie zanotowano spadek o 0,7 proc., oraz na rynkach zagranicznych, gdzie wyniki były jeszcze gorsze.

W Europie największe straty poniosła Francja, natomiast na rynkach licencyjnych spadki odnotowano w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Lepsze wyniki w Japonii i Ameryce Łacińskiej nie zdołały zrekompensować globalnego spadku.

Mimo globalnych trudności, McDonald's Polska radzi sobie nieźle. W 2023 roku firma osiągnęła zysk netto w wysokości 444,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2 miliardy złotych. Na koniec roku 2023, sieć McDonald's w Polsce zatrudniała 4 285 pracowników i prowadziła 546 restauracji, z czego 495 działało na podstawie umów licencyjnych. W opinii zarządu, McDonald's Polska planuje kontynuować dynamiczny rozwój, otwierając rocznie około 35-50 nowych lokali.

