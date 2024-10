Przyszłość jest już dziś. Przygotowania do 14. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Najbliższa przyszłość dla małych i średnich przedsiębiorców, rekinów większego biznesu oraz ekonomicznych ekspertów, politycznych decydentów kształtuje się jasno. 29 i 30 października, kilka tysięcy z nich, weźmie udział w 14 edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Patrzymy do przodu

Największe europejskie spotkanie sektora MŚP odbędzie się już za dwa tygodnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Śmiało można powiedzieć, że będzie to spotkanie, od którego zależeć będzie przyszłość. Dlatego, że hasłem przewodnim tegorocznego EKMŚP jest „Shape the future now” – kształtuj przyszłość już dziś.

- Trzeba patrzeć do przodu. Na biznes i gospodarkę czeka wiele zagrożeń, wiele niewiadomych i wiele wyzwań. Przewidując je, można się na nie przygotować – uważa Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizator kongresu.

Bogaty program katowickiego kongresu jest podzielony na dziewięć ścieżek tematycznych. Główną, oczywiście, będzie „Shape the future now”. Organizatorzy EKMŚP przygotowali sporo ciekawych dyskusji. Spojrzenie uczestników paneli ma wybiec w przyszłość m. in. w sesji poświęconej nowej wizji Europy.

Po pierwsze – bezpieczeństwo

W „Po pierwsze bezpieczeństwo – nowa wizja Europy i procesów gospodarczych” (wtorek, 29 października, godz. 11.30), uczestnicy zastanowią się m. in. nad rolą obronności i współpracy wojskowej w kształtowaniu nowych procesów gospodarczych, bezpieczeństwem kontynentu postrzeganego jako konieczność dywersyfikacji dostaw surowców, zapewnienia mocnego, nieprzerwanego łańcucha dostaw i oparciu bezpieczeństwa nowej Europy na fundamencie jej bezpieczeństwa energetycznego.

- Wszystkie te czynniki to podstawa stabilności prowadzonych biznesów, ale również bezpieczeństwa państw. Nie ma dziś silnego państwa bez silnej, niepodatnej na wpływy z zewnątrz gospodarki – podkreśla Tomasz Zjawiony.

Po drugie – rozwój polskiej zbrojeniówki

Wojna w Ukrainie i wzrost napięcia w wielu regionach świata jest poważnym wyzwaniem nie tylko polityków oraz rządów, ale również dla gospodarki. Wzrost nakładów na obronność będzie skutkować większą liczbą zamówień w sektorze obronnym. Krajowym czy zagranicznym? Produkować czy kupować gotowe produkty? Czy w rozwój sektora zbrojeniowego mogą zaangażować się przedsiębiorcy z sektora MŚP? To pytania i wyzwania postawione uczestnikom panelu „Modernizacja Sił Zbrojnych RP a możliwości rozbudowy krajowego przemysłu obronnego” (wtorek, 29 października, godz. 13.30).

Po trzecie – Polska hubem Europy Środkowo-Wschodniej?

Nasz kraj od równo 20 lat jest dużym i liczącym się członkiem Unii Europejskiej. Atutem Polski jest na pewno położenie i stale rozwijająca się infrastruktura – od autostrad, dróg, lotnisk aż po porty morskie. Warto przypomnieć, że jesteśmy kluczowym elementem europejskiego korytarza transportowego TEN-T.

- To na pewno atut, by zajmować ważną pozycję na globalnych szlakach handlowych. Widzę poważną szansę, by Polska stała się hubem logistycznym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla prezes Tomasz Zjawiony.

Transport towarów drogą lotniczą, kolejową oraz morską od lat ma tendencję wzrostową. Atutem Polski jest na pewno sieć portów regionalnych, w tym Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Airport – od lat niekwestionowany lider wśród portów regionalnych w transporcie cargo.

Już dziś zapraszamy na poświęconą tym zagadnieniom, drugą dysputę w ramach ścieżki „Shape the future now” - „Polska na mapie szlaków handlowych Europy i Świata” (wtorek, 29 października, godz. 13.30).

Po czwarte – bogaty program 14. EKMŚP

Agenda tegorocznego kongresu jest bardzo bogata. Program składa się z dziewięciu ścieżek tematycznych, między innymi: „Firma to ludzie”, „Prawo i podatki”, „Finanse i inwestycje”, „Smart City dla biznesu” i „Going Global”.

14. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zbiega się z okrągłą rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dlatego specjalną ścieżkę programową, pod patronatem Komisji Europejskiej, poświęcono wyzwaniom europejskiego rynku pracy „20 lat Polski w UE – Rynek pracy na drodze przemian”.

Po piąte – rejestracja wciąż trwa

Sesja inaugurująca „Shape the future now” odbędzie się we wtorek, 29 października, o godz. 10.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Już dziś można rejestrować się, by uczestniczyć w obu dniach kongresowych. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej i jest bezpłatna: www.ekmsp.eu.

Organizatorem EKMŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Kongres został objęty honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego, Minister Nauki, Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wszystkich patronów i partnerów można znaleźć na www.ekmsp.eu/partnerzy-2024.

