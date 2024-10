Pogrzeby w Polsce coraz droższe. Wprowadzono ułatwienie

Koszty usług pogrzebowych z roku na rok rosną. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że średni koszt pochówku wynosi obecnie od 11 do nawet 14 tys. zł. Tymczasem kwota zasiłku pogrzebowego od przeszło dekady nie zmienia się, wynosi on ledwie 4 tys. zł i mimo zapowiedzi na podwyżkę na razie nie ma co liczyć.

Płatności odroczone za pogrzeb. Na razie w 5 regionach

Pojawiła się za to możliwość skorzystania z płatności odroczonej za usługi pogrzebowe. Jak podaje Bankier.pl, Comperia.pl SA rozpoczęła współpracę z Grupą Klepsydra SA. W jej efekcie firmy należące do Grupy Klepsydra będą mogły oferować swoim klientom cały pakiet metod finansowania dostarczany przez system Comfino. W pakiecie dostępne są m.in. właśnie odroczone płatności za pochówek, czy możliwość skorzystania z płatności ratalnej.

– Rynek płatności za usługi w Polsce bardzo się zmienił w ciągu ostatnich lat. Dlatego zdecydowaliśmy się na umożliwienie naszym klientom skorzystania z płatności ratalnej czy odroczonej za usługi pogrzebowe. Wychodzimy tym samym naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w tym trudnym dla siebie czasie mogą skoncentrować się na sprawach istotnych. Te nowoczesne metody płatności z pewnością będą wsparciem dla rodziny w trakcie organizacji uroczystości pogrzebowych – podkreśla cytowany przez portal Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra.

Jak zauważa serwis BiznesInfo, z nowej formy płatności za usługi pogrzebowe na razie będzie można skorzystać w spółkach należących do Klepsydry w pięciu województwach:

kujawsko-pomorskim,

lubelskim,

łódzkim,

małopolskim,

zachodniopomorskim.

Płatności odroczone początkowo funkcjonowały głównie w branży modowej i obuwniczej, w których klienci cenią sobie możliwość zamówienia ubrań czy butów przez internet, przymierzenia ich w domu i ewentualnie odesłania, bez angażowania swoich środków. Jak zauważa cashleess.pl, szybko okazało się jednak, że zaczęły się pojawiać także w innych branżach, w tym sportowej, jubilerskiej, meblarskiej, a nawet restauracyjnej. W rozwijanie tej metody płatności, obok fintechów takich jak PayPo, zaangażowały się też tuzy w postaci Allegro (w ramach Allegro Pay), a niedawno InPost z usługą InPost Pay.

