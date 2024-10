Podwyżki zasiłku pogrzebowego nie będzie. Branża obawia się nasilenia problemów

Zasiłek pogrzebowy od 2011 roku wynosi 4 tys. zł. Od tego czasu zmieniły się cztery ekipy rządzące, a o ewentualnej podwyżce świadczenia jedynie się mówiło. Wydawało się mogło, że problem nieprzystającej wysokości zasiłku do obecnych cen usług pogrzebowych wreszcie dostrzeżono. Podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej podwyżkę zasiłku pogrzebowych obiecywały wszystkie ugrupowania tworzące obecnie rząd. Kilka miesięcy po jego utworzeniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, zakładający wzrost świadczenia do 7 tys. zł, a także jego coroczną waloryzację.

Podwyżki zasiłku pogrzebowego nie będzie

Na razie jednak o podwyżce zasiłku pogrzebowego można zapomnieć. Jak podał Infor.pl, projekt zdjęto z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów. W komentarzu dla serwisu resort rodziny, pracy i poliytyki społecznej tłumaczy to "zaistniałą potrzebą priorytetowego zaangażowania wszystkich członków SKRM w działania Rządu związane z ograniczaniem skutków powodzi".

Nie jest jednak tajemnicą, że jeszcze przed powodzią kwestia podwyższenia zasiłku pogrzebowego budziła spory w rządzie. Na coroczną waloryzację świadczenia nie zgadzało się Ministerstwo Finansów. Resort ten proponował też, by wzrosło ono nie do 7000 zł, a do 6450 zł. W niedawnym wywiadzie dla RMF FM minister finansów Andrzej Domański wprost przyznał, że w budżecie na 2025 rok nie ma środków na podniesienie świadczenia.

Branża zaniepokojona

Na podwyżkę zasiłku pogrzebowego w przyszłym roku liczyła branża pogrzebowa. – Mieliśmy nadzieję, że rząd możliwie jak najszybciej zajmie się zwiększeniem zasiłku pogrzebowego. Sprawa bardzo leży nam na sercu, bowiem pozostawianie jej obecnym stanie grozić będzie nasileniem zauważalnych już i tak problemów z regulowaniem płatności za usługi pogrzebowe – skomentował Jerzy Jarosz, wiceprezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej (PIBP), cytowany przez Infor.pl.

– Wciąż walczymy, aby koszty usług pozostawały na dotychczasowym poziomie, choć może stać się to coraz trudniejsze wobec spodziewanych podwyżek cen energii czy kosztów zatrudnienia – dodał.

Wzrostu zasiłku pogrzebowego chcą Polacy, czego dowodzi przeprowadzony kilka miesięcy temu sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie „Czy popierasz pomysł podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł?", aż 78,6 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedynie 7,7 proc. było przeciw, a 13,7 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Tańsze sanatoria. Ile za pokój jedno, a ile za wieloosobowy?Czytaj też:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może się ubiegać o dodatkowe dni wolne?