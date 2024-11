Primark z kolejnym sklepem w Polsce. Już w tym miesiącu otwarcie

To siódmy sklep Primark w Polsce. Wcześniej otwarto placówki handlowe w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Krakowie

Gdzie nowy sklep? Kiedy otwarcie?

W Bydgoszczy, a konkretniej w centrum handlowym Zielone Arkady. Sklep zajmie 3200 m² powierzchni handlowej na dwóch poziomach. Znajdą się tam kolekcje odzieżowe dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a także kosmetyki i artykuły domowe. Sklep wyposażony będzie w 15 kas samoobsługowych oraz 5 tradycyjnych, a dla komfortu klientów dostępnych będzie 16 przymierzalni, w tym dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Otwarcie planowane jest na 27 listopada.

Primark w Bydgoszczy. Rekrutacja trwa

Primark w Bydgoszczy stworzy około 150 miejsc pracy, obejmując stanowiska doradców klienta, visual merchandisers oraz specjalistów HR. Rekrutacja jest już otwarta i dostępne są zarówno stanowiska na pełny, jak i niepełny etat.

Primark planuje dalszą ekspansję w regionie

„Z podekscytowaniem obserwujemy dotychczasową ekspansję Primark w Polsce, a każda nowa lokalizacja i możliwość dotarcia do nowych klientów tak samo nas cieszy. Inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej są dowodem naszego silnego zaangażowania w rozwój w tym regionie, a nadchodzące otwarcie w Bydgoszczy tylko to potwierdza. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć w Europie Środkowo-Wschodniej, a naszym celem jest posiadanie 16 sklepów w 6 krajach CEE do 2025 roku” – powiedział Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark, którego cytuje dlahandlu.pl.

Planowane są kolejne otwarcia, m.in. w Pradze (drugi sklep w tym mieście), Budapeszcie (debiut na Węgrzech) i mieście Kluż-Napoka (czwarty sklep w Rumunii).

Zielone Arkady wzmocnią swoją pozycję

„Zielone Arkady Bydgoszcz to największe regionalne centrum handlowe, z najszerszą ofertą najemców w różnych branżach, zorientowaną na rodzinę oraz z najwyższą kompetencją w branży fashion w całym województwie kujawsko-pomorskim. Planowane otwarcie sklepu Primark bardzo nas cieszy, tym bardziej że wzmocni to naszą pozycję jako lidera wśród centrów handlowych w regionie – powiedziała Ewa Krassowska, dyrektor centrum handlowego, ECE Projektmanagement Polska, którą cytuje dlahandlu.pl.

Zielone Arkady na terenie Bydgoszczy otwarto w 2015 r. Obiekt ma 115 000 m² powierzchni, w tym 103 000 m² powierzchni użytkowej. Oferuje około 200 sklepów, restauracji, kawiarni oraz punktów usługowych. Jest to największe centrum handlowe w regionie kujawsko-pomorskim, zlokalizowane przy al. Wojska Polskiego 1.