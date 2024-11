Tłumy na otwarciu. Primark z siódmym sklepem w Polsce

Inwestycja za ponad 9 mln euro świadczy o ambitnych planach marki na północy kraju. Otwierając bydgoski sklep, sieć handlowa przyczyniła się do powstania 150 miejsc pracy, obejmujących zarówno stanowiska asystenckie, jak i kierownicze.

Primark – lider przystępnej mody w Polsce

Maciej Podwojski, Head of CEE w Primark, podkreślił znaczenie nowej lokalizacji: „Jesteśmy dumni z naszego szybkiego rozwoju w Polsce. Bydgoszcz to dla nas pierwsza lokalizacja na północy kraju, co czyni otwarcie jeszcze bardziej wyjątkowym. Wierzymy, że nasi klienci pokochają szeroki asortyment – od modnych zimowych stylizacji, przez świąteczne prezenty, po codzienne artykuły – wszystko w przystępnych cenach”.

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Otwarcie sklepu zbiegło się z publikacją trzeciego Raportu z Postępów Primark w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Etyki. Marka z dumą informuje, że 66 proc. ubrań w jej ofercie pochodzi z materiałów pochodzących z recyklingu lub bardziej zrównoważonych źródeł, co stanowi wzrost w porównaniu do 55 proc. w ubiegłym roku. Warto również podkreślić, że 57 proc. bawełnianych ubrań sprzedanych w tym roku zawierało bawełnę organiczną, z recyklingu lub pochodzącą z projektu Primark Cotton Project.

Co Primark oferuje w Bydgoszczy?

Nowy sklep w Zielonych Arkadach zapewnia klientom dostęp do szerokiego asortymentu odzieży dla dorosłych i dzieci, akcesoriów, obuwia, a także artykułów domowych. Wszystkie produkty łączą modny design, wysoką jakość i atrakcyjne ceny, które stały się znakiem rozpoznawczym marki.

Primark w Polsce. Szczegóły

Marka, znana z oferowania modnych ubrań w przystępnych cenach, zadebiutowała w Polsce w 2020 r., otwierając swój pierwszy sklep w warszawskim centrum handlowym Galeria Młociny. Był to długo wyczekiwany debiut, który wywołał spore zainteresowanie wśród polskich klientów, śledzących sukces marki w innych krajach europejskich. Obecnie działają następujące sklepy: