Bez tych owoców nie wyobrażamy sobie świąt. Ich cena poszybowała mocno w górę

Zebrane przez ekspertów z aplikacji PanParagon dane wskazują, że ceny cytrusów znacząco wzrosły. W ciągu ostatnich dwóch lat ich przeciętna cena poszła w górę o 10 proc.

Eksperci zebrali dane z paragonów i wynika z nich, że największy wzrost względem 2022 roku odnotowały mandarynki. Z danych, które przytacza RMF FM wynika, że ich mediana cen wzrosła aż o ok. 35 proc. – z 6,65 zł/kg w 2022 roku do 8,99 zł/kg w roku bieżącym. Drugie miejsce zajmują pod tym względem grejpfruty (wzrost o 16 proc.). Niechlubne podium zamykają kiwi i limonki (wzrost o 11 proc.). Nie zmieniły się natomiast ceny cytryn.

Pomarańcze tanieją

Są jednak owoce, których obecne ceny są niższe od tych sprzed dwóch lat. Chodzi o pomarańcze. – W 2024 r. ich mediana cen wynosiła 6,49 zł/kg, natomiast w 2022 r. płaciliśmy za nie ok. 6,99 zł/kg. Oznacza to tegoroczną oszczędność na poziomie o ok. 7 proc. – mówi Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

– Warto jednak zaznaczyć, że sumarycznie za cały koszyk zakupowy z ujętymi w badaniu owocami zapłaciliśmy w tym roku ok. 10 proc. więcej niż w 2022 r. – dodaje.

Najchętniej kupowanymi cytrusami w listopadzie były cytryny, które były widoczne na co trzecim paragonie z cytrusami (34 proc.). Drugie miejsce zajmujują słodkie mandarynki (29 proc. tego rodzaju paragonów). Na trzeciej pozycji znalazły się ex aequo pomarańcze i kiwi (po 16 proc.).

Według ekspertów wzrosty cen cytrusów związane są przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi w krajach, w których rosną poszczególne owoce. – Warunki atmosferyczne wpływają na wielkość zbiorów, co z kolei przekłada się na dostępność produktów i ich ostateczną cenę w sklepach. Wpływ na ostateczny cennik mają również koszty transportu, sytuacja geopolityczna czy globalna inflacja – tłumaczy Antonina Grzelak.

