Znana polska firma bankrutuje. Słynęła m.in. z zegarków i okularów

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód postanowieniem z 27 listopada br. ogłosił upadłość spółki Plantwear z Radzynia Podlaskiego. Wierzyciele mają teraz 30 dni na zgłoszenie swoich roszczeń syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe.

Upadłość kończy 13-letnią działalność firmy. Jak przypomina serwis dlahandlu.pl, początki spółki sięgają połowy 2011 roku, choć obecna działalność prowadzona jest od 2013 roku. Początkowo firma zajmowała się handlem wyrobami z drewna sprowadzanymi z Chin, jednak z uwagi na niską jakość wykonania importowanych produktów zdecydowano zmienić profil działalności i skoncentrować się na projektowaniu i produkcji wyrobów drewnianych we własnym zakresie. Firma posiada własny zakład produkcyjny ulokowany w miejscowości Biała (okolice Radzynia Podlaskiego) oraz dział projektowy, którego siedziba mieści się w Krakowie.

Bankructwo Plantwear. Problemy w ostatnich latach

Plantwear zajmuje się zarówno projektowaniem, wykonywaniem, jak i sprzedażą drewnianych akcesoriów lifestylowych oraz spersonalizowanych prezentów. Jak zauważa Radio Zet, produkty firmy jak np. zegarki z drewna, okulary przeciwsłoneczne czy spersonalizowane prezenty, zdobyły uznanie zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

W ostatnim dostępnym sprawozdaniu finansowym, za 2022 rok, spółka podała, że odnotowała stratę netto w wysokości 2,13 mln zł przy przychodach wynoszących niemal 5,8 mln zł. W zeszłym roku sytuacja się pogorszyła. Na początku tego roku bank PKO BP wypowiedział firmie umowy kredytowe, domagając się spłaty łącznej kwoty ponad 3 mln zł. Przyczyniło się to – wraz z ujemnymi przepływami pieniężnymi oraz spadkiem dynamiki sprzedaży – do załamania kondycji finansowej firmy. We wspomnianym sprawozdaniu zarząd podkreślał, iż podjął czynności mające na celu ustalenie zasadności przyjęcia kontynuacji działalności, wskazując: emisję akcji, zawarcie nowych umów współpracy z kontrahentami, poszerzanie asortymentu oraz wprowadzenie narzędzi wspomagających monitorowanie i optymalizację kosztów. Działania te okazały się niewystarczające.

