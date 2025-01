„Można zrobić wszystko samemu od zera” – Beata Drzazga z Wektorem 2024

Wyróżnienie to trafia do wybitnych osobistości świata biznesu, polityki i mediów, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju, realizują ambitne wizje, inspirują innych do działania, pokazują, że determinacja, pasja i wizjonerskie podejście mogą stać się motorem pozytywnych zmian. Beata Drzazga znalazła się w tym prestiżowym gronie za swoją nieocenioną rolę w rozwoju sektora medycznego w Polsce, zaangażowanie w promowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu, pokazując innowacyjne ludzkie i serdeczne traktowanie pracowników lub piękne podejście do pacjenta i ogólnie do ludzi. Podczas uroczystej gali, obok Beaty Drzazgi, Wektorem 2024 został wyróżniony także były prezydent Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

„Ta statuetka będzie dla mnie symbolem marzeń i pasji. To znaczy, że można zrobić wszystko samemu od zera, stworzyć coś nowego. Jest ona też symbolem człowieczeństwa. Być człowiekiem, to znaczy, że się pomaga, nie tylko chorym, biednym, ale również ludziom zdrowym, młodym przedsiębiorcom, którym możemy unosić skrzydła i pomagać w rozwoju” – powiedziała Beata Drzazga odbierając statuetkę podczas Gali Wektorów w warszawskim Double Tree by Hilton.

BetaMed SA, której Beata Drzazga jest założycielką, to największa w Polsce firma zajmująca się domową, długoterminową opieka medyczną. Laureatka jest przykładem przedsiębiorczości, która łączy profesjonalizm z głęboką troską o drugiego człowieka.