Dzień Babci i Dziadka. Promocja na bilety nie tylko dla seniorów

Dziś Dzień Babci, jutro z kolei obchodzić będziemy Dzień Dziadka. Z tej okazji przewoźnik Polregio, we współpracy z 13. województwami przygotował specjalną ofertę z 10 proc. rabatem. Co istotne, ze zniżki skorzystać mogą nie tylko seniorzy. Przewoźnik chce zachęcić wszystkich do podróży pociągiem i odwiedzania w tych wyjątkowych dniach swoich bliskich.

Promocja nie tylko dla seniorów

– POLREGIO we współpracy z samorządami województw przygotowało dla pasażerów promocję na Dzień Babci i Dziadka. 21 i 22 stycznia pociągami przewoźnika będzie można podróżować o 10 proc. taniej. Wystarczy skorzystać z kodów rabatowych – informuje Polregio.

Bilety w niższej cenie można kupić w aplikacji mobilnej mPOLREGIO i serwisie bilety.polregio.pl. Aby skorzystać z rabatu, należy użyć kodów promocyjnych, które są udostępniane od 16 stycznia na stronie internetowej przewoźnika, w jego mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) oraz na ekranach w pociągach POLREGIO. Wiadomość z kodem otrzymają również podróżni zapisani do newslettera. Przewoźnik informuje, że zniżka naliczy się automatycznie przy zakupie biletów w dniach 21-22 stycznia, pod warunkiem zalogowania się do serwisu lub aplikacji. Każdego kodu można użyć wiele razy.

Oferta przygotowana przez Polregio obejmuje 13. województw. Chodzi o następujące regiony:

kujawsko-pomorskie,

lubelskie,

lubuskie,

łódzkie,

małopolskie,

opolskie,

podkarpackie,

podlaskie,

śląskie,

świętokrzyskie,

warmińsko-mazurskie,

wielkopolskie

zachodniopomorskie.

To oznacza, że promocja obejmuje całą Polskę z wyłączeniem województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, oraz pomorskiego. Promocja zaczyna się i kończy o północy i obowiązuje wyłącznie na podróże we wskazane dwa dni.

