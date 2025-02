Prezes Mlekovity wystosował apel. „Silna złotówka osłabia polską gospodarkę”

Prezes Grupy Mlekovita, Dariusz Sapiński, zwraca uwagę na negatywne konsekwencje umacniania się złotego. Jego zdaniem mocna waluta nie tylko osłabia konkurencyjność polskich eksporterów, ale również stwarza istotne zagrożenie dla krajowej branży mleczarskiej.

– Mocny złoty budzi obawy o konkurencyjność polskich eksporterów. Sprzyja za to kapitałowi spekulacyjnemu z zagranicy. Stanowi to istotne zagrożenie dla naszych dostawców – polskich rolników, którym gwarantujemy skup produkowanego przez nich surowca – mówi Dariusz Sapiński i apeluje do Rady Polityki Pieniężnej o podjęcie działań w tym zakresie.

– Konieczna jest błyskawiczna interwencja Rady Polityki Pieniężnej w celu osłabienia złotówki – postuluje Sapiński.

Mocna złotówka osłabia polskie mleczarstwo

Zdaniem prezesa Grupy Mlekovita taka sytuacja zagraża całej branży.

– Polski rynek jest nasycony produktami mleczarskimi, ich konsumpcja w Polsce, choć rośnie, wciąż nie jest na takim poziomie, byśmy mogli zagospodarować całą produkcję na rynku krajowym – zauważa Dariusz Sapiński, podkreślając przy tym wagę stabilizacji rynku finansowego, która z kolei sprzyja rentowności i konkurencyjności polskiego eksportu.

– Odpowiedzialna za politykę walutową Rada Polityki Pieniężnej powinna wziąć pod uwagę trudną sytuację polskiego mleczarstwa, ważnej gałęzi polskiej gospodarki, i błyskawicznie zainterweniować w celu osłabienia złotówki, której dalsze umacnianie grozi osłabianiem polskiej gospodarki i niszczeniem jej konkurencyjności na świecie – podkreśla prezes Sapiński.

Mlekovita eksportuje 30-40 proc. swojej produkcji

Grupa Mlekovita to największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z czołowych producentów nabiału w Europie. Posiada 26 zakładów produkcyjnych, a w jej ofercie można znaleźć 1800 produktów mleczarskich. Każdego roku Mlekovita eksportuje 30-40 proc. swojej produkcji do 167 krajów na całym świecie.

