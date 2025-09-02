Kawa w erze Instagrama. Jak GBS Coffee wykorzystało influencerów

Ta zmiana to nie tylko moda, ale przede wszystkim efekt rosnącej potrzeby autentyczności w relacjach konsument-marka. Doskonale pokazuje to przykład kampanii GBS Coffee, marki należącej do grupy Mokate.

Od spotu do instastory

Współczesny konsument – szczególnie młody – nie ufa już reklamom w ich tradycyjnej formie. Zamiast tego ceni sobie opinie osób, które obserwuje w sieci. To właśnie influencerzy stali się dzisiejszymi „opowiadaczami historii marek”. GBS Coffee świetnie wykorzystało ten trend. Zamiast inwestować wyłącznie w tradycyjne media, marka postawiła na influencer marketing – nie jako jednorazową akcję, lecz przemyślaną, konsekwentną strategię.

Autentyczność jako fundament

Kluczowym założeniem kampanii było dobranie twórców, którzy autentycznie wpisują się w świat marki. Nie chodziło o milionowe zasięgi, lecz o naturalne dopasowanie – osoby, które rzeczywiście piją kawę i potrafią pokazać ją jako element codziennego życia. Influencerzy prezentowali GBS Coffee w prostych, codziennych sytuacjach: podczas porannej rutyny, pracy zdalnej, nauki czy spotkań ze znajomymi. Dzięki temu kawa nie była „produktem do sprzedaży”, lecz towarzyszem dnia, symbolem chwili wytchnienia i energii.

Dlaczego to działa?

Psychologia konsumenta wskazuje, że autentyczność buduje zaufanie, a zaufanie przekłada się na decyzje zakupowe. Dlatego influencerzy, którzy tworzą szczery, bliski odbiorcy przekaz, stają się skuteczniejszym kanałem komunikacji niż nawet najlepiej zrealizowany spot telewizyjny. W przypadku GBS Coffee dodatkowym atutem było umiejętne połączenie treści lifestyle’owych z wartościami marki – prostotą, dostępnością i towarzyszeniem konsumentowi w codzienności.

Efekty i wnioski

Kampania przełożyła się na wzrost rozpoznawalności GBS Coffee oraz poprawę postrzegania marki jako „bliskiej i nowoczesnej”. Zwiększyło się także zaangażowanie konsumentów – kawa była chętniej fotografowana, pojawiała się w spontanicznych treściach użytkowników, rosła liczba organicznych wzmianek w social mediach. To pokazuje, że influencer marketing nie tylko zwiększa świadomość marki, ale też buduje wokół niej społeczność.

Lekcja dla całej branży

Przykład GBS Coffee potwierdza, że rynek kawy – choć oparty na tradycji – świetnie odnajduje się w nowych mediach. Konsumenci oczekują, że marka nie będzie mówiła do nich „z góry”, ale stanie się częścią ich świata. A to najlepiej potrafią pokazać właśnie influencerzy. Wnioski płynące z tego studium przypadku są uniwersalne: w czasach przesytu treści reklamowych wygrywa ten, kto potrafi połączyć autentyczność przekazu z konsekwentną strategią.

Tekst powstał na podstawie opracowania „Influencer marketing w budowaniu komunikacji kawy: studium przypadku GBS Coffee” autorstwa dra Filipa Szymczaka. Publikacja ukazała się w angielskojęzycznym czasopiśmie Coffee & Tea Marketing Journal, wydawanym w Londynie. Jej wydawcą jest Instytut Badań Rynku Kawy i Herbaty z siedzibą w Ustroniu, na którego czele stoi dr Sylwia Mokrysz, prokurent Mokate SA. Instytut specjalizuje się w analizie trendów konsumenckich, badaniach nad rynkiem kawy i herbaty oraz w tworzeniu nowych narzędzi komunikacji dla marek z tej kategorii.