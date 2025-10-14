Apple celuje w OZE. Firma zainwestuje w Polsce w fotowoltaikę

Przed końcem 2025 roku w Resku w woj. zachodniopomorskim zacznie działalność farma fotowoltaiczna o mocy 40 MW. Według dziennika „Rzeczpospolita” inwestorem jest Apple. Projekt ma zrealizować izraelska firma Econergy.

Do 2030 roku amerykańska firma planuje zrównoważyć energię potrzebną do ładowania swoich urządzeń, stawiając na własne farmy słoneczne i wiatrowe. Pozyskała już 19 GW mocy z OZE dla swoich fabryk i centrów danych – teraz czas na użytkowników iPhone’ów, Maców i iPadów.

Apple chce mieć własne źródła OZE

Apple zawarł z Econergy popularną w branży OZE długoterminową umowę PPA (virtual Power Purchase Agreement) na zakup energii. To rodzaj umowy, która daje korzyści w postaci stabilności cen i przychodów, oraz umożliwia firmom zakup zielonej energii przy jednoczesnym unikaniu wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z budową własnej instalacji.

Dla kupujących oznacza to możliwość negocjowania stałej, przewidywalnej ceny energii na długi okres (często 15-20 lat), co chroni przed wahaniami rynkowymi. Dla wytwórców to gwarancja stałego odbioru energii, co ułatwia pozyskanie finansowania na projekty.

„Rzeczpospolita” zacytowała wiceprezes Apple'a, Lisę Jackson, która powiedziała że „umowa była kluczowa dla pozyskania finansowania na budowę farmy”: – W ramach 19-letniej umowy Apple będzie kupować około 75 proc. produkowanej przez nią energii.

Apple wchodzi do Polski po wcześniejszych inwestycjach w OZE

Instalacja w Resku o mocy 40 MW ma zapewnić dostawy energii dla kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.

Biznesowe zaangażowanie Apple'a w Polsce jest częścią większego europejskiego projektu. Firma już uczestniczy także w przedsięwzięciach OZE w Hiszpanii, we Włoszech, Grecji, na Łotwie i w Rumunii.

Apple uruchamia projekty o łącznej mocy 650 MW. Łączna produkcja ma osiągnąć ponad milion megawatogodzin rocznie. Planuje wydać na nowy biznes ponad 600 milionów dolarów.

