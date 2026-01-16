Polacy szturmują te dyskonty. Nowe sklepy jeszcze w tym miesiącu

Holenderska sieć dyskontów Action kontynuuje ekspansję w Polsce i zapowiada kolejne otwarcia. Firma poinformowała, że jeszcze w styczniu uruchomi dwa nowe sklepy — 17 stycznia w Bolszewie oraz 31 stycznia w Gdyni. Jak podkreśla biuro prasowe, rozwój działalności przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a polscy klienci bardzo pozytywnie oceniają ofertę sieci.

Szybki wzrost

Action należy do najszybciej rosnących dyskontów non-food w Europie. Polska jest jednym z kluczowych rynków, na którym firma systematycznie zwiększa swoją obecność. Obecnie sieć posiada 450 placówek w kraju, a w całym 2025 roku otwarto 62 nowe sklepy. Przedstawiciele marki podkreślają, że dynamika wzrostu nie wyhamuje także w kolejnych latach, choć szczegóły dotyczące przyszłych inwestycji pozostają niejawne.

W komunikacie Action zapewnia, że celem firmy jest utrzymanie dotychczasowego modelu działania. Sieć chce nadal oferować szeroki wybór artykułów pierwszej potrzeby — takich jak środki czystości czy produkty higieniczne — a także artykuły, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, przy możliwie najniższych cenach i z rosnącą dbałością o zrównoważony rozwój. Firma akcentuje, że to połączenie niskich cen i szerokiego asortymentu jest jednym z powodów jej stale rosnącej popularności.

Strategia rozwojowa

Mimo szybkiej ekspansji Action nie ujawnia planów dotyczących liczby nowych placówek, ale potwierdza, że planuje dalsze wejścia do nowych lokalizacji. Sieć podkreśla, że jej rozwój wspiera odporny i skuteczny łańcuch dostaw, co pozwala zachować konkurencyjność. Jednocześnie firma zaznacza, że poszukuje różnych rodzajów miejsc pod działalność — od sklepów wolnostojących, przez parki handlowe, po galerie. Ta elastyczność ma być jednym z kluczowych elementów strategii.

Action działa obecnie w 13 krajach, w tym w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Austrii, Czechach, we Włoszech i w Polsce. Sieć ma ponad 3 tys. sklepów i zatrudnia blisko 80 tys. pracowników na całym świecie. W jednym z wcześniejszych wywiadów CEO firmy Hajir Hajji podkreślała, że unikanie najdroższych lokalizacji pozwala utrzymać niskie ceny, a elastyczne podejście do wyboru powierzchni handlowej zwiększa możliwości rozwoju.

Dynamiczna ekspansja w Polsce pokazuje, że sieć zamierza dalej umacniać swoją pozycję na rynku i odpowiadać na rosnące zainteresowanie klientów, dla których atrakcyjna cena pozostaje jednym z głównych kryteriów zakupowych.

