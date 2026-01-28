Koniec znanej marki. Co naprawdę zmienia się dla odbiorców gazu

Marka PGNiG, przez lata kojarzona z dostawami gazu do polskich gospodarstw domowych, przechodzi do historii. Orlen potwierdził, że sprzedaż gazu będzie prowadzona już wyłącznie pod jego własnym szyldem. Dotychczasowa spółka PGNiG Obrót Detaliczny zmienia nazwę na myORLEN, a cały proces jest elementem szerokiej strategii budowy multienergetycznego koncernu.

Wizerunkowa zmiana

Zmiana ma charakter wizerunkowy i organizacyjny, a jej celem jest pełna integracja usług gazowych z pozostałymi obszarami działalności Orlenu. Koncern chce, aby klienci mogli zarządzać wszystkimi domowymi mediami w jednym miejscu – od gazu i energii elektrycznej po paliwa i inne usługi – za pośrednictwem jednej platformy cyfrowej. Centralną rolę ma w tym odegrać aplikacja ORLEN VITAY, która ma łączyć dotychczas rozproszone funkcje, takie jak elektroniczne biura obsługi, płatności czy usługi dodatkowe.

Z punktu widzenia gospodarstw domowych kluczowa jest informacja, że zmiana marki nie oznacza żadnych formalnych obowiązków. Orlen podkreśla, że wszystkie dotychczasowe umowy zachowują ważność, nie ma potrzeby podpisywania aneksów ani wizyt w biurach obsługi. Numery rachunków bankowych do opłacania faktur pozostają bez zmian, podobnie jak harmonogramy płatności. Ważne są także faktury wystawione jeszcze pod marką PGNiG.

Nowa strona

Rebranding wchodzi w decydującą fazę 27 stycznia 2026 roku. Tego dnia uruchomiona zostanie nowa strona internetowa myorlen.pl, która stanie się głównym źródłem informacji dla klientów gazowych. Od tego momentu korespondencja kierowana do odbiorców będzie już opatrzona logotypem Orlenu. Dzień później ruszy szeroka kampania informacyjna w mediach, mająca wyjaśnić zakres i skutki zmian.

Orlen zwraca uwagę, że w okresie rebrandingu klienci powinni zachować szczególną ostrożność. Koncern przypomina, że indywidualne numery kont do wpłat nie ulegają zmianie, a wszelkie komunikaty sugerujące konieczność przelewów na nowe rachunki mogą być próbą oszustwa. Weryfikacja informacji powinna odbywać się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów spółki.

Nowa struktura oznacza także dostęp do programu lojalnościowego. Klienci myORLEN mogą zbierać punkty VITAY nie tylko za tankowanie, ale również za działania związane z obsługą umów gazowych, takie jak przejście na e-fakturę czy korzystanie z elektronicznego biura obsługi. Według danych przywoływanych przez koncern, marka Orlen jest coraz częściej postrzegana jako dostawca szerokiego pakietu usług energetycznych, a nie wyłącznie operator stacji paliw.

Czytaj też:

Kluczowe zmiany na stacjach paliw. Znika papierowa fakturaCzytaj też:

Orlen punktuje Obajtka. Siedem „fantazji”, które spółka prostuje