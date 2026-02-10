Pączki za grosze? Znane sklepy prześcigają się w ofertach. Żabka kusi ekspresową dostawą

Zbliża się ostatni czwartek przed Wielkim Postem. To sygnał dla katolików, że 12 lutego rozpocznie się ostatni tydzień karnawału. Dla osób niewierzących to także dobra informacja, bo oznacza, że do Świąt Wielkanocnych – a więc do laby – niedaleko.

Tłusty Czwartek co roku przyciąga do marketów tłumy klientów. Portal WP Finanse podaje, że w dniu tym Polacy pochłaniają aż 100 milionów pączków. Sięgają także po inne wyroby cukiernicze – np. eklerki, ptysie czy gniazda.

Król jest jednak jeden, dlatego też przejrzeliśmy oferty Biedronki, Lidla i Żabki w poszukiwaniu pączków. W gazetkach znajdziemy niestandardowe propozycje, które przemówić mogą szczególnie do dzieci i młodzieży.

Ceny pączków w Żabce, Lidlu i Biedronce

W Tłusty Czwartek przeciętny mieszkaniec nadwiślańskiej krainy zjeść ma ponoć od dwóch do trzech pączków. Duże sieci o tym wiedzą, dlatego też każda z nich proponuje oferty łączone.

W Biedronce przy zakupie sześciu pączków z cukrem pudrem lub lukrem zapłacimy 99 groszy za sztukę. Można jeszcze taniej, bowiem jeśli zdecydujemy się na sześć pączków z nadzieniem, jeden kosztował będzie nas tylko 69 gr.

Można kupić też pączki z nadzieniem o smaku różanym i ze skórką pomarańczową (2,49 PLN) lub z nadzieniem o smaku wiśniowym i adwokatem (po 2,99 złotych). Wszystkie wymienione mieszać można dowolnie, a przy zakupie sześciu sztuk najtańszego pączek będziemy mieli gratis (promocja 5+1). To samo tyczy się pączka ciasteczkowego – 3,99, z nadzieniem mleczno-orzechowym z kruszonką – za 3,99 zł, z nadzieniem z ciasteczek korzennych – za 3,59 PLN, o smaku czekoladowo-orzechowym – 3,99 zł, truskawkowym i mascarpone – 3,99 zł, a także słonej pistacji – także 3,99.

To jednak nie wszystko, możemy kupić także pączka z nadzieniem o smaku czekoladowo-orzechowym lub waniliowym – za 2,49 zł, o smaku tiramisu – za 3,49 i o smaku miodowo-malinowym – 3,69 PLN. Niestandardowych propozycji jest znacznie więcej – w ofercie mamy też pączka z nadzieniem o smaku słonego karmelu – 3,49, o smaku migdałowo kokosowym – 3,49 zł czy o smaku jagody i czarnego bzu – za 3,49 PLN.

Pączek o smaku popcornu i popularnego napoju gazowanego

A co w Lidlu? Zacznijmy od podstawowego pączka z nadzieniem wieloowocowym. Jeśli kupimy sześć i więcej, za jednego zapłacimy 0,69 gr. Poza promocją, sztuka kosztowała będzie nas 1,29 zł. Podobna sytuacja tyczy się wyrobu pistacjowego z belgijską czekoladą – przy zakupie 12 sztuk jedna wyniesie nas 2,99 PLN. Poza promocją pączki kosztują 3,99 zł.

Na półki sklepu trafiły wczoraj także inne opcje – pączek z nadzieniem różanym i ze skórką pomarańczową za 2,59 zł, z nadzieniem malinowym za 4,99 PLN, wersja milky nut za 6,99 czy red velvet za 2,99. To nie wszystko, bo w ofercie znalazł się również pączek z nadzieniem karmel-mango za 3,99 zł, deli mascarpone za 3,49 PLN, crème brûlée za 5,99 złotych, krówkę za 3,99 zł, z nadzieniem kokosowym za 4,99, biały michałek za 4,99 PLN, vNarf popcornowy za 5,99, o smaku Zbyszko 3 Cytryny za 3,99, z liofilizowaną gruszką za 3,99, penaut butter za 3,99 czy american cheescake za 3,49 PLN.

Żabka proponuje zaś pączki z nadzieniem wieloowocowym za 1,50 zł. W ofercie znajdziemy także wyrób powstały we współpracy z Wedlem – za 4,50 PLN. Możemy kupić także pączek Acai Millo – za 5,99 zł, z nadzieniem śliwkowym Olsza – 3,99, a także Matcha Olsza – za 6,99 złotych i Red Velvet Olsza – za 5,50 PLN. W gazetce sieci znajdziemy także propozycję pączka made with KITKAT, który – przy zakupie jednej sztuki – kosztuje 2,50 zł. Gdy kupimy trzy sztuki cena zmniejsza się do 2,25.

Uwagę przyciąga też aplikacja Żabka Jush, poprzez którą zakupić możemy pączki. Kurierzy dostarczyć mają je do klienta nawet w 15 minut. Oferta przemówi z pewnością do wszystkich tych, którzy niekoniecznie lubią stać w kolejkach, a mimo to chcą na słodko rozpocząć ostatni tydzień karnawału.

