Tego oczekują pracownicy hybrydowi. Są nawet gotowi oddać część pensji

W przeprowadzonym przed rokiem sondażu pracowni SW Research dla „Wprost" Polacy wskazali, że najbardziej optymalny dla nich model pracy to hybryda (28,1 proc.). Pracę całkowicie zdalną wymieniło 26,3 proc., ale niewiele mniej, bo 24,4 proc. deklaruje, że najbardziej odpowiada im praca stacjonarna.

Sondaż pokazał, że system hybrydowy budzi największy entuzjazm wśród respondentów z wyższym wykształceniem (41,6 proc.), a także osób w wieku 25-34 lata i zarabiających od 5000 do 7000 zł netto (po 40,2 proc.).

Mniejsza pensja za lepsze biuro?

Czego oczekują pracownicy hybrydowi? Sprawdzono to w raporcie „How modern workplaces win” przygotowanym przez firmę ABM.

W przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniu, aż 85 proc. respondentów stwierdziło, że chętnie spędzałoby więcej czasu w biurze, gdyby organizacja zapewniła im odpowiednią infrastrukturę i udogodnienia. Więcej, bo 87 proc. zatrudnionych w firmach oferujących pracę hybrydową deklaruje, że byłoby nawet gotowych oddać część pensji w zamian za lepsze biuro, do którego warto dojeżdżać

– Dane są jasne: ludzie nie sprzeciwiają się biuru jako takiemu. Sprzeciwiają się przymusowi. Z tego badania wyłania się ogromna potrzeba pracowników dotycząca lepszych doświadczeń w miejscu pracy. Są za to nawet skłonni oddać części pensji! To nie jest mało znacząca statystyka. To zespół mówi nam dokładnie, czego potrzebuje. Pytanie brzmi, czy organizacje tego słuchają? – komentuje Maciej Lukas, CEO Tidaro, producenta oprogramowania do optymalizacji zarządzania przestrzenią biurową.

Zdaniem przedstawiciela Tidaro, firmy muszą zrozumieć, że tzw. „workplace experience” (doświadczenie pracownika w miejscu pracy) zaczyna się na długo przed wejściem do budynku – od intuicyjnej i bezproblemowej logistyki.

– Skoro pracownicy są gotowi zrezygnować z części wynagrodzenia dla lepszych doświadczeń, organizacje nie mogą serwować im codziennej frustracji związanej z poszukiwaniem wolnego krzesła, odpowiedniej sali na spotkanie czy wolnego miejsca parkingowego. Biuro, zwłaszcza w modelu hybrydowym, musi po prostu działać. Ogarnięcie tych spraw za pomocą nowoczesnych, automatycznych narzędzi sprawia, że przestrzeń przestaje być wyzwaniem dla pracownika, a staje się wsparciem. Zdejmujemy z ludzi zbędny stres operacyjny, dzięki czemu po przyjściu do firmy mogą od razu skupić się na współpracy i budowaniu energii zespołu – tłumaczy Lukas.

Raport powstał na bazie analizy danych oraz badania ponad 500 pełnoetatowych pracowników biurowych (w wieku 18-64 lata) z Wielkiej Brytanii, USA i Irlandii. Ankietowani reprezentowali różne branże i szczeble kariery, a każdy z nich pracuje stacjonarnie od 2 do 5 dni w tygodniu.

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