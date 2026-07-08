Miliard złotych na dalszy rozwój Gemini

Transakcja została poprzedzona szczegółowymi analizami prowadzonymi przez wszystkie wchodzące w skład konsorcjum instytucje finansujące. Pozytywny wynik badania stanowi wyraz zaufania do Gemini, strategii biznesowej organizacji oraz potencjału dalszego wzrostu. Finansowanie przez największe krajowe i międzynarodowe banki stanowi potwierdzenie silnej pozycji spółki oraz jej znaczenia na rynku ochrony zdrowia i farmacji. Transakcja to ważne posunięcie w realizacji założeń biznesowych Gemini, a także potwierdzenie wysokiej oceny modelu biznesowego przez sektor finansowy.

Jak podkreśla Grzegorz Sadowski, CFO Gemini Polska, zawarcie umowy jest dla Gemini potwierdzeniem tego, że konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oraz osiągane wyniki budują zaufanie największych instytucji finansowych. – Pozyskane finansowanie wzmacnia naszą pozycję i zapewnia elastyczność niezbędną do realizacji kolejnych etapów rozwoju firmy – dodaje Grzegorz Sadowski.

35 lat na rynku

Gemini od przeszło 35 lat konsekwentnie poszerza dostęp do wysokiej jakości usług farmaceutycznych. Spółka prowadzi działalność nie tylko w aptekach stacjonarnych, ale także w kanale cyfrowym, inwestując w rozwiązania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby pacjentów. W swojej sieci aptek Gemini sukcesywnie wdraża kolejne usługi z zakresu opieki farmaceutycznej, takie jak: szczepienia, testy diagnostyczne, medycynę podróży oraz pokoje opieki farmaceutycznej. Farmaceuci z Gemini realizują także zamówienia na recepturę apteczną, czyli sporządzają leki na indywidualne zamówienie pacjentów. Takie podejście pozwala zarówno budować zaufanie i przywiązanie pacjentów, jak i wzmacniać pozycję oraz przewagę konkurencyjną; przede wszystkim jednak zapewnia stały dostęp do potrzebnych leków.

Podstawy do dalszego rozwoju

– Współpraca z renomowanymi instytucjami finansowymi daje nam solidne podstawy do dalszego rozwoju. Wierzymy, że dzięki nowemu finansowaniu będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować nasze cele biznesowe i odpowiadać na potrzeby pacjentów na dynamicznie zmieniającym się rynku – podkreśla Grzegorz Sadowski.

Umowa podpisana przez Gemini z konsorcjum instytucji finansowych, umożliwiająca pozyskanie finansowania w takiej skali, wpisuje się w szerszy trend wzrostu zainteresowania instytucji finansowych sektorem ochrony zdrowia. Nowoczesne firmy działające w obszarze zdrowia są postrzegane jako atrakcyjni partnerzy biznesowi i inwestycyjni m.in. z uwagi na zmianę struktury demograficznej oraz rosnące znaczenie usług zdrowotnych powiązanych z rozwiązaniami cyfrowymi.

Zawarta umowa należy do największych upublicznionych transakcji finansowych, zrealizowanych w ostatnim czasie w ramach polskiego rynku dystrybucji detalicznej leków. Jest również kolejnym etapem budowania długoterminowych relacji Gemini z instytucjami finansowymi.

W ramach przygotowania i realizacji transakcji Gemini korzystało z kompleksowego wsparcia prawnego kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy.

350 aptek i platforma cyfrowa

Gemini, powstała w 1990 r. w Wejherowie na Pomorzu, to dziś sieć nowoczesnych polskich aptek. Obecnie pod marką Gemini działa ponad 350 aptek w całej Polsce oraz platforma zdrowia Gemini.pl. Firma rozwija usługi z zakresu opieki farmaceutycznej, inwestuje w rozwój kompetencji farmaceutów i wspiera dostępność usług zdrowotnych dla pacjentów. Misją Gemini jest zapewnienie dostępnej, profesjonalnej i nowoczesnej opieki farmaceutycznej opartej na partnerskiej relacji farmaceuty z pacjentem.

Apteki Gemini działają również w modelu franczyzowym, zapewniającym szerokie wsparcie dla niezależnych podmiotów prowadzonych przez doświadczonych farmaceutów.

Gemini należy do grona największych podatników w branży, odprowadzając co roku ponad 200 mln zł podatków i składek do budżetu państwa. W 2026 r. firma zajęła 1. miejsce w kategorii farmaceutyka i biotechnologia w rankingu Poland’s Best Employers, przygotowanym przez „Forbes” i Statista oraz 15. miejsce wśród wszystkich pracodawców w Polsce.