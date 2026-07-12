Polacy potrafią odciąć się od pracy na urlopie? Te osoby mają z tym problem

Za nami drugi tydzień wakacji. Upłynął on pod znakiem kapryśnej pogody, co z pewnością budzi frustrację wśród tych, którzy zaplanowali w tym czasie urlop, a po weekendzie muszą wrócić do pracy.

Jak pokazuje przeprowadzone tuż przed startem sezonu wakacyjnego badanie Barometr Providenta, większość Polaków zaplanowało w tym roku krótkie urlopy. 30,1 proc. respondentów zadeklarowało, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni, a 25,8 proc. postawiło na wyprawę trwającą od 8 do 14 dni. Zaledwie 7,1 proc. badanych wyjeżdża w tym roku na ponad dwa tygodnie, a 21,6 proc. w ogóle nie ma takich planów.

Potrafimy odciąć się od pracy na urlopie?

Twórcy badania sprawdzili również, czy na urlopie – niezależnie od jego długości – potrafimy odciąć się od pracy, nie odbierając w tym czasie z odbierania telefonów czy e-maili. Okazuje się, że ponad połowa osób planujących lub rozważających wyjazd (55,5 proc.) deklaruje, że chce całkowicie odciąć się od obowiązków zawodowych. 18,3 proc. mówi, że raczej nie będzie pracować, chyba że pojawi się pilna potrzeba. Pracę lub dostępność służbową z góry zakłada 10,8 proc. ankietowanych, z czego 3,8 proc. przyznaje, że będzie w dużej mierze normalnie pracować zdalnie, a 7 pozostałe proc. zamierza być częściowo dostępna.

W przeprowadzonym przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost", 65,4 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w trakcie urlopu potrafi odciąć się od pracy. Co dziesiąty badany (11 proc.) przyznał, że podczas wakacji odbiera służbowe telefony/sprawdza pocztę. Niespełna 14 proc. udzieliło odpowiedzi „nie dotyczy mnie to/nie pracuję".

O odcięciu się od pracy podczas urlopu najczęściej mówili ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (77,7 proc.). O problemie z wyłączeniem się stosunkowo często mówili mieszkańcy dużych miast, od 200 do 500 tys. mieszkańców (19,3 proc.), a także najlepiej zarabiający – ponad 7000 zł „na rękę" (18 proc.).

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1002 dorosłych Polaków w maju 2026 r.

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