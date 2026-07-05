Co piąty Polak planuje dorabiać w wakacje. Nie tylko studenci

Pierwszy tydzień wakacji za nami. Nie dla wszystkich jest to czas wypoczynku. Z najnowszego Wskaźnika Pracy Dorywczej, realizowanego przez Agencję Pracy Natychmiastowej Tikrow wynika, że co piąty Polak (19 proc.) deklaruje chęć podjęcia pracy tymczasowej w sezonie wakacyjnym.

Co drugi student będzie dorabiał w wakacje

Najaktywniejszą grupą w tym aspekcie są uczniowie i studenci, dla których zakończył się rok szkolny i akademicki. Blisko połowa z nich (45 proc.) zamierza podjąć dorywczą pracę w wakacje. To wzrost aż o 11 pkt proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Zwraca uwagę fakt, że w sezonie wakacyjnym dorabiać planują również etatowcy. 22 proc. respondentów, którzy mają stałą pracę chce tego lata podjąć się dorywczego zajęcia. – Analiza motywacji osób decydujących się na dodatkowe zatrudnienie wyraźnie pokazuje, że praca dorywcza stała się dla Polaków kluczowym narzędziem stabilizacji domowych budżetów w obliczu rosnących kosztów życia. Głównym motywem podjęcia dodatkowego zatrudnienia jest co prawda potrzeba sfinansowania ekstra wydatków, którą wskazało 58 proc. respondentów (wzrost o 1 pp. w ujęciu kwartalnym, spadek o 8 pp. rok do roku), ale równocześnie dynamicznie rośnie grupa osób, dla których praca tymczasowa to sposób na pokrycie bieżących zobowiązań – aż 48 proc. badanych jako powód wskazuje wysokie ceny oraz rosnące koszty codziennego życia i utrzymania. To istotny wzrost o 4 pp. w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 10 pp. w ujęciu rocznym – komentuje wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej Krzysztof Trębski.

Warto podkreślić, że zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych utrzymuje się na wysokim poziomie. Dwa na trzy polskie przedsiębiorstwa deklarują, że będa szukać dodatkowych osób do pracy w trzecim kwartale tego roku. Najwyższe zapotrzebowanie na tymczasowych pracowników widać w produkcji – 70 proc. firm z tego sektora będzie szukać dodatkowych osób. Wysoki odsetek odnotowano również w retailu (63 proc.), a także w logistyce i na magazynach (61 proc.).

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