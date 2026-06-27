Tyle Polacy wydadzą w tym roku na wakacje. Wymowne wyniki

W poniedziałek oficjalnie wystartują tegoroczne wakacje. Lato wystartowało z przytupem, oferując nam rekordowe temperatury, co dla części z nas jest wymarzonym scenariuszem, choć z pewnością nie zabraknie osób, które z powodów upałów zmodyfikowało swoje wypoczynkowe plany.

Jak pokazało niedawne badanie „Barometr Providenta” w tym roku preferujemy raczej krótkie urlopy. Co trzeci Polak deklaruje, że najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa nie dłużej niż 7 dni, podczas gdy wakacyjny wypad od 8 do 14 dni ma w planach co czwarty z nas (25,8 proc.), a tylko 7,1 proc. wyjedzie na ponad dwa tygodnie. 21,6 proc.

Ile wydamy w tym roku na wakacje? Sondaż „Wprost”

Ile w tym roku planujemy wydać na wakacyjny wyjazd? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla “Wprost”. Okazuje się, że najczęściej deklarowany przez Polaków przedział to 3000-5000 zł w przeliczeniu na osobę (19,1 proc.). Nieco mniej, bo 16,7 proc. szacuje tegoroczne wydatki w przedziale 2000-3000 zł, a 14,8 proc. przeznaczy od 1000 do 2000 zł. Co dziesiąty badany (9,7 proc.) twierdzi, że wyda mniej niż 1000 zł. Zbliżony odsetek (9,2 proc.) nie kryje, że jego wydatki przekroczą poziom 5000 zł. 11,7 proc. ankietowanych nie potrafi jeszcze sprecyzować wysokości tegorocznych wakacyjnych wydatków, a 19 proc. przyznało, że nie planuje w tym roku wyjazdu na wakacje.