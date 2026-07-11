Okaż przy płaceniu. Nie każdy emeryt wie, że należy się zniżka

Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą korzystać z licznych ulg, które pozwalają obniżyć codzienne wydatki. Potwierdzeniem uprawnień jest legitymacja emeryta i rencisty. Dokument przydaje się podczas podróży, wizyt w instytucjach kultury, załatwiania spraw urzędowych, a także w kontaktach z placówkami ochrony zdrowia.

Jakie zniżki przysługują seniorom?

Jednym z najważniejszych przywilejów są ulgi na przejazdy kolejowe. Emeryci i renciści mogą dwa razy w roku kupić bilet na pociągi PKP Intercity z 37-procentową zniżką w drugiej klasie.

Korzyści oferują również samorządy. W wielu miastach obowiązują specjalne bilety dla seniorów, a osoby po ukończeniu określonego wieku – najczęściej 70 lat – mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.

Nie tylko transport

Legitymacja emeryta i rencisty umożliwia także korzystanie z ulgowych biletów do muzeów, teatrów, kin czy galerii sztuki. Zniżki oferują również wybrane baseny, obiekty sportowe i centra rekreacyjne.

Dokument może być przydatny także przy załatwianiu formalności urzędowych. Przykładem jest 50-procentowa ulga przy wyrobieniu paszportu.

Niektórzy seniorzy mogą ponadto zostać zwolnieni z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Dotyczy to osób po 60. roku życia spełniających określone kryteria dochodowe oraz wszystkich emerytów, którzy ukończyli 75 lat.

Jak wyrobić legitymację emeryta i rencisty?

Od 2023 roku nowi emeryci i renciści automatycznie otrzymują elektroniczną mLegitymację. Dokument jest dostępny w aplikacji mObywatel i ma taką samą moc prawną jak tradycyjna wersja.

Osoby preferujące plastikową legitymację mogą złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Formalności można załatwić osobiście, listownie lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Zarówno wydanie pierwszej legitymacji w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej jest bezpłatne.

Warto mieć dokument przy sobie

Choć wiele ulg zależy od decyzji konkretnych instytucji lub samorządów, legitymacja emeryta i rencisty pozostaje podstawowym dokumentem potwierdzającym uprawnienia. W wielu przypadkach jej okazanie przy zakupie biletu lub korzystaniu z usługi pozwala realnie zmniejszyć codzienne wydatki.

Czytaj też:

Od 13 lipca legitymacja emeryta-rencisty po nowemu. Co muszą zrobić seniorzy? Czytaj też:

Od lipca zmiany w legitymacji emeryta-rencisty. ZUS wydał komunikat