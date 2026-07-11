Niższy wiek emerytalny? Polacy wskazali granicę

W przyszłym roku minie dziesięć lat od przywrócenia dawnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przypomnijmy, że wcześniej przez kilka lat obowiązywały zasady wprowadzone przez poprzedni rząd Donalda Tuska zakładające podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.

Polacy marzą o wcześniejszej emeryturze, ale…

Okazuje się, że Polacy najchętniej kończyliby aktywność zawodową wcześniej niż pozwalają na to obecne przepisy. Jak wynika z międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzonego przez SD Worx przeciętny wiek, w którym rodacy chcieliby przejść na emeryturę, to 58,6 lat. W praktyce jednak przewidują oni zakończenie kariery zawodowej średnio w wieku 63,3 lat. Dla porównania, Europejczycy deklarują chęć przejścia na emeryturę w wieku 59,8 lat, ale spodziewają się, że nastąpi to dopiero w wieku 65,1 lat.

Ponad połowa Polaków (52,6 proc.) nie kryje, że chciałoby przejść na emeryturę wcześniej niż oficjalny wiek emerytalny. Dość spora grupa (42,1 proc.) deklaruje natomiast chęć kontynuowania pracy także osiągnięciu wieku emerytalnego. To znacznie więcej niż średnia europejska, gdzie podobną postawę deklaruje zaledwie 26,8 proc. respondentów.

– Wiek emerytalny przestaje być dziś docelową granicą zakończenia kariery, a staje się raczej jednym z możliwych scenariuszy. Dane pokazują, że Polacy coraz bardziej realistycznie podchodzą do swojej przyszłości finansowej, ale jednocześnie nie rezygnują z oczekiwań dotyczących jakości życia. To właśnie ten rozdźwięk sprawia, że rośnie gotowość do pracy także po osiągnięciu wieku emerytalnego – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Decyzja o kontynuowaniu aktywności zawodowej w dużej mierze podyktowana jest obawami o bezpieczeństwo finansowe. Aż 62,8 proc. Polaków martwi się, czy będzie dysponować wystarczającymi środkami, by przejść na emeryturę zgodnie z planem. To więcej niż w przypadku pracowników w całej Europie (58,1 proc.).

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