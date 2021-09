„Offshore jest dla nas szansą”. Tauron planuje mieć 1 GW w farmach wiatrowych

Trwające 7-9 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu (w tym roku w nowej lokalizacji, wcześniej odbywało się w Krynicy), to okazja dla wielu przedstawicieli biznesu, by zapowiedzieć swoje plany. Tak stało się w przypadku jednego z czterech polskich energetycznych gigantów, czyli Taurona.

Tauron planuje mieć 1 GW w farmach wiatrowych do 2030 roku

P.o. prezesa spółki Artur Michałowski na Forum Ekonomicznym podkreślał, że koncern zamierza inwestować w morskie farmy wiatrowe (offshore). – Tauron nie może stać biernie i offshore jest dla nas szansą. Nasz cel to 1 GW do 2030 r., nasze miejsce musi być zaznaczone. Są obszary, w które musimy wejść samodzielnie, ale ważne jest też, by polskie firmy ze sobą współpracowały – powiedział Michałowski.

W styczniu br. Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Współpraca za pośrednictwem wspólnego podmiotu ma dotyczyć nowych projektów na Bałtyku.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.