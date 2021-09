Wiceprezes PGNiG: Gaz drożeje przez świadomą politykę Gazpromu

– Kończymy duże inwestycje. Nasza dywersyfikacja się rozwija. Budowane są gazowe interkonektory ze Słowacją czy Litwą. Trwa rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. Gazu nam na pewno nie zabraknie. Nawet gdy zimy będą srogie – mówił Robert Perkowski.

Patrząc na stopień zaawansowania Nord Stream 2, gdzie już niedługo popłynie gaz, pozostaje pytanie, czy my, w Polsce, mamy się czego obawiać zza naszej wschodniej granicy.

Zdaniem Perkowskiego, bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest w żaden sposób zagrożone. To, co robi Rosja to element gry rynkowej, w której zresztą Rosjanie zawsze dobrze się czuli.

– Jeżeli gazociąg byłby wyłączony z prawa unijnego, to obawy zapewne by wzrosły, bo Nord Stream 2 stałby się znów elementem gry rynkowej czy nawet politycznej, co nasz partner ze Wschodu potrafi wspaniale wykorzystywać. – tłumaczy wiceprezes PGNiG.

Jego zdaniem dzisiejsze wzrosty cen gazu w Europie są spowodowane między innymi świadomą polityką Gazpromu, który jest podstawowym dostawcą gazu do Unii Europejskiej. Jednak w Brukseli już słyszy się głosy, że w przyszłości gaz będzie potraktowany podobnie jak dzisiaj węgiel, czyli Unia zacznie z niego rezygnować na rzecz korzystania wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Robert Perkowski: „W jakiś sposób namawia się do porzucenia paliwa gazowego, a z drugiej strony jest gigantyczna determinacja, żeby wybudować Nord Stream 2. Inne kraje członkowskie planują budowę nowych bloków energetycznych napędzanych gazem o łącznej mocy 60 GW. To jest gigantyczna moc, więc inaczej patrzę na to, co się mówi w Unii”.