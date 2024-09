Uratować środowisko przed zalewem śmieci z paczek. On wymyślił jak

Rynek e-commerce ma rosnąć o 8% rocznie osiągając za cztery lata wartość 192 mld zł. Wzrost sprzedaży internetowej wiąże się z coraz większą liczbą produkowanych opakowań i wypełniaczy paczek, co generuje ogromne ilości odpadów, zwłaszcza plastikowych.

Jak zauważa Marcin Biłka, prezes firmy TreECO, w obliczu rosnącej konkurencji oraz presji inflacyjnej firmy szukają oszczędności, co często prowadzi do używania odpadów foliowych lub papierowych jako wypełniaczy. Z punktu widzenia cyrkularności może się wydawać, że jest to ekologiczne, ponieważ odpady są ponownie wykorzystywane. W rzeczywistości jednak tego rodzaju materiały po rozdrobnieniu są trudne do ponownego przetworzenia.

– Tylko 20% plastiku w UE jest poddawane recyklingowi, reszta trafia na wysypiska lub jest spalana, co prowadzi do emisji niebezpiecznego dla zdrowia mikroplastiku – mówi i zwraca uwagę na konieczność stosowania bardziej ekologicznych materiałów, takich jak papier, który łatwiej poddaje się recyklingowi.

Co ciekawe, papier typu kraft, czyli nowy, ma mniejszy ślad węglowy niż papier z odzysku.

A co z taśmami klejącymi? Te również mogą być ekologiczne. – Wystarczy wybrać papierowe taśmy klejące, które są w pełni recyklingowalne, pokryte klejem na bazie skrobi i zdatne do recyklingu tak jak papier – mówi Marcin Biłka.

Firma wprowadziła również „szmaragdową paczkę”, która minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. To platforma komunikacyjna, umożliwiająca konsumentom przekazywanie opinii na temat otrzymanych paczek. Tym sposobem nie tylko biznes, ale też konsumenci mogą wywierać presję na sprzedawców i mieć wpływ na zmniejszenie problemu odpadów.

Biłka zwraca też uwagę na rosnące wymogi dotyczące opakowań zwrotnych – od 2030 roku 10% opakowań musi być wielokrotnego użytku, a do 2040 roku – 50%. Takie przepisy wprowadza bowiem Unia Europejska.

