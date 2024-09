Edukacja wdrożeniowa. „Chcemy dać studentom wiedzę poprzez praktykę”

Wciąż niewiele uczelni w Polsce decyduje się na wprowadzenie modelu edukacji wdrożeniowej, w którym program studiów tworzony jest przy udziale pracodawców. – Edukacja wdrożeniowa to jest model, który swoje korzenie ma w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, czy Stany Zjednoczone. To jest model, który polega na tym, że chcemy dać studentom wiedzę poprzez praktykę. Cała edukacja ma się od pierwszego dnia zaczynać z udziałem przyszłych pracodawców, którzy przygotowują program razem z uczelnią i szyją go na miarę – powiedział w wywiadzie dla Wprost.pl dr Jacek Lewandowski, Dyrektor Kampusu Coventry University we Wrocławiu.

Absolwent szyty na miarę

Jak mówi dr Lewandowski, w modelu edukacji wdrożeniowej program studiów tworzony jest przy udziale przedsiębiorstw, które poszukują kandydatów do pracy wyposażonych w konkretne umiejętności. Nie oznacza to jednak, że przyszły absolwent będzie przygotowany do rozpoczęcia kariery tylko w tych przedsiębiorstwach, które brały udział w tworzeniu programu studiów.

– To są pełnoprawne studia, edukacja, która trwa 4-5 lat. Ona jest tak uszyta, aby absolwent miał wiele umiejętności, które są transferowalne pomiędzy różnymi stanowiskami. To nie jeden pracodawca bierze udział w tworzeniu programu, grupa pracodawców musi się najpierw zebrać i razem wypracować szereg kompetencji, a potem proponują nowy kierunek studiów – powiedź dr Jacek Lewandowski.

Finansowanie studiów

We wdrażaniu modelu edukacji wdrożeniowej konieczne jest także opracowanie modelu finansowania, w którym, zdaniem Jacka Lewandowskiego, powinny brać udział firmy współtworzące programy studiów.

– To jest bardzo istotne i i w zasadniczy sposób odróżnia program apprenticeship od studiów dualnych – wyjaśnia.