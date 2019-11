PiS wycofuje projekt ws. zniesienia 30-krotności składki na ZUS

Po zakończeniu debaty nad expose premiera Mateusza Morawieckiego i głosowaniu nad wnioskiem o wotum zaufania dla szefa rządu, posłowie mieli się zająć kilkoma projektami gospodarczymi. Na godzinę 22 we wtorek 19 listopada zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada ograniczenie podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia. Projekt wywołał wiele kontrowersji. Wątpliwości w stosunku do projektu składali nie tylko politycy Koalicji Obywatelskiej, ale również koalicjanci PiS z Porozumienia Jarosława Gowina. Także Andrzej Duda stwierdził, że „patrzy na pomysł sceptycznie”.

Nieoczekiwanie projekt został wycofany przez wnioskodawców. We wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek poseł Marcin Horała napisał, że „jako reprezentant wnioskodawców w pracach nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wycofuje przedmiotowy projekt ustawy”. – Nie udało się niestety wszystkich przekonać do tego rozwiązania, więc rozwiązania nie będzie – powiedział poseł PiS.

Decyzję PiS skomentowali m.in. minister Jadwiga Emilewicz, Andrzej Rozenek z Lewicy oraz Konrad Berkowicz z Konfederacji.

