5 tys. zł dla każdego mieszkańca. Hongkong pomaga gospodarce osłabionej przez protesty i koronawirusa

W pakiecie który ma ożywić gospodarkę o wartości 120 miliardów hongkońskich dolarów (ok. 60 mld złotych) zaplanowano wsparcie wynoszące 10 000 hongkońskich dolarów dla każdego pełnoletniego mieszkańca Hongkongu, nisko oprocentowane pożyczki z rządową gwarancją dla małych firm i całkowite zwolnienie z podatku dochodów z pracy poniżej 20 000 HKD rocznie. Pakiet został wpisany do budżetu, który w efekcie będzie miał deficyt wynoszący rekordowe dla tego terytorium 139,1 mld HKD, czyli ok. 4,8 proc. PKB.

Takie działania to efekt ubiegłorocznych protestów i wybuchu epidemii koronawirusa. Gospodarka Hongkongu jest ściśle powiązana z gospodarką Chin, a z powodu epidemii dodatkowo mocno ucierpiała branża turystyczna. „Od stycznia 2020 r. Hongkongowi grozi wybuch epidemii koronawirusa, który dodatkowo uderzył w gospodarkę. Musimy podjąć zdecydowane działania, aby zaradzić tej sytuacji” – powiedział sekretarz finansowy Hongkongu Paul Chan cytowany przez CNBC.

W 2019 roku gospodarka Hongkongu skurczyła się o 1,2 ptoc. To pierwszy roczny spadek PKB od światowego kryzysu z 2009 r.

