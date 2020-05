Amerykańska giełda wychodzi z zastoju. Amazon i Facebook najdroższe w historii

Facebook jest wart 655 miliardów dolarów, a Amazon 1,25 biliona. Dwa giganty, wspomagane przez inne wielkie firmy technologiczne, ciągną do góry giełdę, która znajdowała się w zapaści przez dwa miesiące. Indeks S&P 500 dobił do poziomu z przełomy lutego i marca.

Za akcję Facebooka trzeba zapłacić 230 dolarów. Firma urosła tylko w środę o 5 proc. Giełda życzy sobie za akcję Amazona 2499 dolarów.

Trzy największe indeksy amerykańskiej giełdy w środę zwyżkowały. Dow Jones Industrial zyskał 370 punktów na koniec dnia, co oznacza 1,52 proc. w górę. indeks wyniósł 24.575,90 pkt. S&P 500 podskoczył o 1,67 proc. i wyniósł 2.971,61 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 2,08 proc., do 9.375,78 pkt.

Spadły akcje firmy Modena Inc. która pracuje nad szczepionką na koronawirusa. Udziałowcy mają wątpliwości co do skuteczności szczepionki, a eksperci uważają, że Modena nie ma żadnych nowych dowodów, że prace posuwają się do przodu.

Akcje niektórych firm, jak np. Target, spadły o 1-2 proc. mimo, że firmy te miały wyniki porównywalne do zeszłorocznych.

