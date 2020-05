Powstaje centralna baza faktur. Komu będzie służyć?

Nad rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Finansów. Centralna baza faktur ma ruszyć w połowie 2021 r. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać elektroniczne faktury (e-faktury) i przesyłać je kupującym na ministerialną platformę, z której ci będą je mogli pobrać. Dostęp będzie miał do nich także fiskus.

Jak wyjaśnia w „Dzienniku-Gazecie Prawnej” Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji „rozważany jest model stopniowego wdrażania nowego standardu, podobnie jak wdrażano np. JPK_VAT”.

Podatnik będzie miał dostęp do wszystkich e-faktur przekazywanych przez ministerialną platformę za pośrednictwem konta, które jest przygotowane w ramach projektu e-Urząd Skarbowy. To kolejne przedsięwzięcie, nad którym w ministerstwie trwają prace. Cel jest taki, by każdy podatnik miał swoje osobiste konto do celów podatkowych.

Dostęp do ministerialnej platformy i w konsekwencji do wszystkich e-faktur będzie możliwy z komputera, smartfona i tabletu. – Podatnicy nie będą już musieli wysyłać na żądanie urzędu pliku JPK_Faktura, bo fiskus sam będzie mógł sięgnąć do tych danych – mówi gazecie Przemysław Koch.

Czytaj także:

Fiskus bardziej przyjazny podatnikowi? Prezydent chce zmianCzytaj także:

Okradziona firma musi zapłacić podatek od fikcyjnej transakcji. Bezlitosne stanowisko fiskusa