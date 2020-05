IV etap znoszenia ograniczeń. Premier Morawiecki podał szczegóły

Najważniejsze zmiany zapowiedziane przez premiera i ministrów:

12:00 Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 11:59 Zakończyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów. 11:57 Mateusz Morawiecki został zapytany o możliwość przywrócenia obecności kibiców na meczach piłkarskich. Premier poinformował, że nie zapadły jeszcze konkretne decyzje w tej sprawie. 11:54 Mateusz Morawiecki poinformował, że minister Ardanowski uznał swoją wypowiedź dotyczącą nauczycieli za niefortunną. - Wszyscy nauczyciele cieszą się ogromnym szacunkiem społecznym - powiedział i podziękował pedagogom za przekazywanie wiedzy uczniom w tym bardzo trudnym czasie.



Nauczyciele do pracy w polu? Szef MEN spytany o pomysł ministra Ardanowskiego 11:49 Kancelaria Premiera przypomina podstawowe informacje dotyczące dystansu społecznego.



twitter.com 11:47 Premier Morawiecki apeluje do Senatu o procedowanie ustawy wyborczej bez zwłoki. Szef polskiego rządu wyraził także nadzieję, że wybory prezydenckie uda się przeprowadzić 28 czerwca. 11:45 Zakończyła się pierwsza cześć konferencji. Teraz pytania premierowi i towarzyszącym mu ministrom zadają dziennikarze. 11:42 - To nie oznacza, że epidemia zniknęła, gdzieś się ukryła. Mogą się pojawiać ogniska - powiedział Łukasz Szumowski. Minister zdrowia dodał, że musimy zachowywać dystans społeczny w przestrzeni publicznej, a jeśli nie da się utrzymać dwóch metrów odległości od siebie, wtedy mamy obowiązek zasłaniania okolic nosa i ust. 11:41 - Ponad 90 proc. respiratorów jest wolnych, czekających na pacjentów z COVID-19 - powiedział Szumowski i dodał, że "będziemy przywracali normalną funkcję szpitalom, które były w gotowości na przyjmowanie pacjentów z koronawirusem". 11:40 Minister zdrowia analizuje sytuację epidemiologiczną w Polsce. Zwraca uwagę na trzy województwa (śląskie, łódzkie i wielkopolskie), w których jest wciąż największy wzrost zachorowań na koronawirusa. 11:39 Głos zabiera Łukasz Szumowski. 11:39 - Uważamy, że koncerty plenerowe do 150 uczestników mogą być także organizowane. Chcemy być spójni w przekazie - powiedział minister Gliński. Szef resortu kultury podziękował także artystom za ich działalność, którą przenieśli do internetu. 11:38 - Od 6 czerwca wprowadzamy odmrażanie działania kin i teatrów pod trzema warunkami. Po pierwsze to nie jest obowiązek, to jest możliwość - powiedział Piotr Gliński. - Wypełniamy pojemność widowni do 50 proc. - dodał, powołując się na wymogi sanitarne. - Nosimy także maseczki - precyzował minister.



twitter.com 11:36 Głos zabiera Piotr Gliński. 11:35 - Udało nam się uniknąć najgorszych ciosów. Przed nami nowa rzeczywistość, w której musimy nauczyć się żyć. Ten koronawirus jeszcze z nami pozostanie, tak szybko nie odejdzie - powiedział Mateusz Morawiecki. 11:35 Od przyszłej soboty organizacja wesel do 150 osób - zapowiedział premier.



twitter.com 11:34 Od 6 czerwca ponownie otwarte kina, teatry, opery, filharmonie. O szczegółach ma poinformować minister Gliński. Otwarte mają zostać również kluby fitness i siłownie. 11:33 - Chcemy ponownie dopuścić możliwość zgromadzeń do 150 osób - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. 11:31 - Od soboty zdejmujemy ograniczenia dotyczące handlu. Nie będą obowiązywały limity dotyczące liczby klientów - poinformował Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że od najbliższej niedzieli w kościołach nie obowiązują limity wiernych. 11:29 - Od 30 maja sporo się zmieni - powiedział Mateusz Morawiecki. Od 30 maja (sobota) zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, jeżeli zachowany jest dystans społeczny. - W sklepach, w środkach komunikacji, kościołach, kinach - maseczki będą wciąż obowiązkowe - precyzował premier.



twitter.com 11:27 - Jesteśmy dzisiaj w innym położeniu - powiedział premier i dodał, że polska służba zdrowia w krótkim czasie w odpowiedni sposób została przygotowana na pandemię. - My powoli odzyskujemy pole, stajemy na coraz bardziej twardym gruncie jeśli chodzi o koronawirusa - powiedział Morawiecki. 11:25 - Postawiliśmy sobie trzy miesiące temu jasne cele. Proste do przedstawienia, trudne do zrealizowania - powiedział premier. Mateusz Morawiecki porównał także statystyki z innych krajów i podkreślał, że Polska wypada na ich tle bardzo dobrze. 11:23 - Od czasu kiedy wykryto pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, minęły prawie 3 miesiące. To nie były łatwe dni - powiedział Mateusz Morawiecki. 11:22 Rozpoczęła się konferencja premiera. 11:19 Konferencja premiera opóźnia się ze względu na trwające obrady Sejmu.



twitter.com 11:10 Opóźnia się rozpoczęcie konferencji, na której premier wraz z towarzyszącymi mu ministrami poinformuje o kolejnych decyzjach dotyczących znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. 11:04 Pojawiają się spekulacje, że podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele rządu poinformują także o złagodzeniu powszechnego obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.



Koniec obowiązku noszenia maseczek? Decyzja już wkrótce 10:57 W długo oczekiwanym czwartym etapie odmrożenia gospodarki możliwość ponownego otwarcia mają otrzymać m.in. siłownie i kluby fitness, a także instytucje kultury. Zakłada się, że klienci będą mogli wrócić na sale kinowe i do teatrów. Można się jednak spodziewać, że liczba miejsc na salach zostanie ograniczona. 10:51 Zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu konferencja premiera Mateusza Morawieckiego rozpocznie się o 11.00. Szefowi polskiego rządu będą towarzyszyć Łukasz Szumowski i Piotr Gliński.



twitter.com

Dotychczas w Polsce potwierdzono ponad 22 tys. zakażeń koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 1000. Optymistycznie może napawać fakt, że ponad 10,3 tys. osób w Polsce pokonało COVID-19.