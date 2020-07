Polski samochód elektryczny. Kto stoi za spółką, która pokaże rodzime auto na prąd?

Kto jest twórcą ElectroMobility Poland?

Spółka ElectroMobility Poland SA to firma założona przez czterech gigantów polskiej energetyki. Powstała w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich koncernów – PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA. Wszystkie te firmy są właścicielami właścicielami właściwie całej polskiej energii – produkują ją, dystrybuują i sprzedają.

Jaka jest struktura akcjonariatu ElectroMobility Poland?

Każdy z energetycznych gigantów objął po 25 proc. kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Jaka jest geneza działalności ElectroMobility Poland?

„Zmiany, które dokonują się obecnie w świecie motoryzacji, odchodzenie od silnika spalinowego i zastępowanie go silnikiem elektrycznym – to prawdziwa rewolucja. To także szansa dla nowych, wchodzących na rynek firm takich jak ElectroMobility Poland” – czytamy na stronie firmy. Spółka powstała, by tworzyć prototypy pierwszych samochodów elektrycznych i budować nową polską markę motoryzacyjną, co zapowiadał premier Mateusz Morawiecki jeszcze jako minister finansów, minister rozwoju i wicepremier w rządzie Beaty Szydło.

Na czym skupia się ElectroMobility Poland?

W Polsce od kliku lat przybywa samochodów elektrycznych i stacji ładowania, rośnie zainteresowanie kierowców tego typu pojazdami, pojawiają się nowe rodzaje usług takich jak elektryczny carsharing, firmy energetyczne rozwijają nowe modele biznesowe związane z elektromobilnością oraz testują nowe rozwiązania technologiczne. Wg ElectroMobility Poland polski producent samochodów to również możliwość efektywniejszego wydawania środków na badania i rozwój i koncentrowanie się na projektach, które mogą być wdrażane do produkcji. Powstanie i rozwój polskiej marki samochodów elektrycznych może przyczynić się również do rozwoju polskiej branży producentów części i komponentów samochodowych i ich awansu w hierarchii dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, a tym samym zwiększenie ich obrotów. „Elektromobilność to szansa na rozwój nie tylko dla firm z branży motoryzacyjnej ale także elektroenergetycznej, teleinformatycznej i mechanicznej” – uważa firma.

Kto tworzy władze spółki ElectroMobility Poland?

Prezesem zarządu ElectroMobility Poland SA jest Piotr Zaremba. W skład rady nadzorczej spółki wchodzą: Piotr Daniel Moncarz, Michał Koszałka, Aleksander Wilski i Jacek Czak. Spółka zarejestrowana jest pod nr KRS 0000651242, a jej kapitał zakładowy wynosi 70 mln zł. Mieści się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, na 9. piętrze.

Kiedy odbędzie się premiera polskiego samochodu elektrycznego?

28 lipca Polacy będą mogli zobaczyć prototypy rodzimej marki samochodów elektrycznych – hatchbacka i SUV-a. – To bardzo ważny moment, dlatego chcemy, aby każdy mógł wziąć w nim udział. Prototypy spełniają światowe standardy branżowe i jestem przekonany, że zostaną dobrze przyjęte przez Polaków – mówi Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

We wtorek 28 lipca, podczas wydarzenia online, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani rodzimą marką, zostanie zaprezentowane prototyp demonstracyjny, od razu w dwóch wersjach: jako hatchback oraz show-car SUV-a. – To bardzo istotny moment projektu, dlatego chcemy, aby miłośnicy motoryzacji mogli zobaczyć efekty wytężonej pracy wielu uznanych specjalistów. Ogłosimy nazwę marki – mówi Piotr Zaremba.

Kto stoi za powstaniem polskiego samochodu elektrycznego?

Produkcja polskiego samochodu elektrycznego ma się rozpocząć w 2023 roku. Przedsięwzięcie oczywiście koordynuje spółka ElectroMobility Poland. Ale za design prototypów odpowiadają projektanci włoskiej pracowni stylistycznej Torino Design – jednej z najbardziej renomowanych w motoryzacyjnym świecie. Konsultantem jest Tadeusz Jelec, jeden z najbardziej uznanych na świecie projektantów aut, który przez wiele lat pracował dla Jaguara. Spółka współpracuje również z integratorem technicznym, firmą EDAG Engineering.

