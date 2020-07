Ile trzeba zapłacić, żeby unieważnić ślub kościelny?

Stosowne wyliczenia opublikował Bussines Insider Polska. Przypominamy, że w Kościele katolickim nie da się unieważnić ślubu. To potoczne określenie, w rzeczywistości chodzi o uznanie nieważności małżeństwa.

Kwota, jaką trzeba wydać na stwierdzenie nieważności, liczymy w tysiącach złotych, a nie dziesiątkach tysięcy, jak głoszą niepotwierdzone opinie.

Sam proces jest długotrwały i nie należy do najprostszych. Zaczyna się od złożenia wniosku do sądu biskupiego, we właściwej diecezji. Wniosek – jak pisze BIP – trzeba uzupełnić o sporo dokumentów. W niektórych kuriach wnosi się opłatę już podczas składania pozwu (nie jest wielka, to 100-300 zł), inne nie liczą sobie za to dodatkowo.

Kolejne koszty to konsultacja psychologiczna (o ile jest wymagana, ale najczęściej tak), która kosztuje od 350 do 500 zł. Sama rozprawa (koszty sądowe) przed sądem biskupim, to wydatek rzędu 1500-2000 zł. Jednak i w tym przypadku decyzja o kosztach jest indywidualna dla każdego biskupa.

Serwis cytuje Michała Poczmańskiego, prawnika i adwokata kościelnego, specjalizującego się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa: – Koszty sądowe mogą być ustalone na określoną kwotę, np. tysiąc złotych w ratach przez czas trwania procesu kościelnego lub być uzależnione od wysokości pensji czy innych czynników – mówi Poczmański.

Podsumowując, stwierdzenie nieważności małżeństwa to koszt 2-4 tys. zł w zależności od konkretnej kurii. Cytowany prawnik zaprzecza, jakoby trzeba było wydać kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wiele osób decyduje się na prawników, jeśli sprawy są bardziej skomplikowane. Ceny ustalane są indywidualnie, ze względu na stopień skomplikowania sprawy, na ogół za przeprowadzenie całego procesu.