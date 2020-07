Rekordowa ugoda, Malezja wygrała z potężnym bankiem. Goldman Sachs zapłaci 3,9 miliarda dolarów

Transakcja obejmuje 2,5 miliarda dolarów wypłaty w gotówce przez Goldman Sachs i gwarancję zwrotu co najmniej 1,4 miliarda dolarów wpływów z aktywów powiązanych z państwowym funduszem majątkowym 1Malaysia Development Bhd (1MDB), poinformowały obie strony.

Ugoda jest największą jak dotąd osiągniętą w wysiłkach Malezji w celu odzyskania funduszy rzekomo skradzionych z 1MDB i jest wielkim zwycięstwem czteromiesięcznej administracji premiera Malezji Muhyiddina Yassina.

„Jesteśmy przekonani, że uzyskamy więcej pieniędzy od Goldman Sachs w porównaniu z poprzednimi próbami, które były znacznie poniżej oczekiwań” – napisał w oświadczeniu minister finansów Malezji Tengku Zafrul Aziz.

„Cieszymy się również, że możemy rozwiązać ten problem poza systemem sądowym, co kosztowałoby dużo czasu i pieniędzy” – napisał dodając, że umowa rozwiązałaby wszystkie zaległe zarzuty i roszczenia wobec Goldmana.

Władze Malezji i USA twierdzą, że około 4,5 miliarda dolarów zostało skradzione z 1MDB w ramach skomplikowanego planu obejmującego cały świat, między innymi byłego premiera Malezji Najiba Razaka i bank Goldman Sachs.

Amerykańscy prokuratorzy powiedzieli, że pieniądze zostały wykorzystane na zakup dzieł sztuki, w tym obrazów Vincenta Van Gogha i Claude’a Moneta, luksusowych nieruchomości w Nowym Jorku i Londynie oraz na sfinansowanie filmu „Wilk z Wall Street”.

W grudniu 2018 roku malezyjscy prokuratorzy wnieśli zarzuty przeciwko trzem jednostkom Goldmana za wprowadzanie inwestorów w błąd w związku ze sprzedażą obligacji o łącznej wartości 6,5 miliarda dolarów.

Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Goldman Sachs zarobił 600 milionów dolarów z tytułu opłat za sprzedaż obligacji.

Bank konsekwentnie zaprzeczał popełnieniu przestępstwa, mówiąc, że niektórzy członkowie byłego rządu Malezji i 1MDB okłamywali go co do tego, w jaki sposób zostaną wykorzystane wpływy ze sprzedaży obligacji. Jednostki Goldman Sachs nie przyznały się do zarzutów.

Nieoficjalne źródło poinformowało agencję Reuters w grudniu 2019 roku, że bank prowadził rozmowy z rządem USA i organem regulacyjnym, aby prawdopodobnie zapłacić do 2 miliardów dolarów w celu zakończenia śledztwa.

Ugoda z bankiem może dać bardzo potrzebny impuls administracji Muhyiddina, która ma niewielką większość w parlamencie. Opozycja szykuje się do przyspieszonych wyborów.

Muhyiddin doszedł do władzy w marcu po zawarciu sojuszu z partią Najiba. W piątek 24 lipca Muhyiddin powiedział, że jego rząd jest zdecydowany kontynuować wysiłki w celu odzyskania innych aktywów związanych z 1MDB.

Najib, któremu postawiono dziesiątki zarzutów, we wtorek 28 lipca stanie przed swoim pierwszym werdyktem w sprawie postrzeganej jako sprawdzian dla wysiłku Malezji w zwalczaniu korupcji.

Najib zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom i nie przyznał się do żadnego postawionego mu zarzutu.