Najlepszy i jeden z najtańszych w Unii Europejskiej. Taki jest polski chleb

Eurostat podał ceny zboża i chleba w Unii Europejskiej. Okazało się – o czym donosi Bankier.pl – że ceny obu, półproduktu i gotowego wyrobu, były w Polsce jednymi z najtańszych na obszarze UE.

Z wyliczeń Eurostatu wynika, że najtańszym pieczywem mogą cieszyć się Rumunii (ale nie tamtejsi piekarze), a na drugim miejscu Bułgarzy (takoż).

W rankingu Eurostatu cen pieczywa Polska znalazła się na trzecim miejscu od końca.

Gdzie pieczywo było najdroższe? Na czołowych miejscach, jeśli chodzi o ceny chleba, znalazły się Dania, Austria, Luksemburg i Holandia. Drogie pieczywo było również w tych państwach, które do Unii Europejskiej nie należą, ale są brane pod uwagę w statystykach Eurostatu. Te państwa to Szwajcaria, Islandia i Norwegia. Ich obywatele płacą za chleb równie dużo lub nawet więcej co Duńczycy, Austriacy, Luksemburczycy i Holendrzy.

Bankier.pl pisze, że „jak podaje Eurostat, cena chleba i zboża w Dani (wskaźnik równy 151) – państwie, które według rankingu ma najwyższe stawki w Unii Europejskiej – była blisko trzykrotnie wyższa niż w Rumunii – kraju zamykającym zestawienie w 2019 roku (wskaźnik na poziomie 53). Średnia wysokość wskaźnika dla cen chleba i zboża została ustalona na poziomie 100”.

Ceny żywności w Polsce są jednymi z najniższych w Europie, taniej jest tylko w Rumunii. Najdroższym krajem pod względem cen żywności jest Dania.

