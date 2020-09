Bankowe karty dla gamerów. Mogą dzięki nim zdobywać punkty w grach

O sprawie pisze Bankier.pl. Serwis informuje o kolejnych kartach bankowych wydawanych przez polskie instytucje. Dedykowaną gamerom (graczom, ang. game – gra) kartę uruchomił Alior Bank, teraz zrobił to także Getin Bank. Kartę dla miłośników gier ma Credit Agricole.

Karty są jasno oznaczone. Alior Bank wprowadził „plastik” dla fanów League of Legends. Na frontowej części znajduje się bohaterka LOL – Ashe. Z kolei Getin Bank umieścił na awersie Mistrzowską Riven.

Czy chodzi tylko i wyłącznie o wizualną stronę? Nic z tych rzeczy, karty są przydatne w zbieraniu punktów w programie i wymienianiu ich na Riots Points w grze. Obie są powiązane z puntami Mastercard Priceless Specials.

Jak to działa w praktyce? Weźmy dla przykładu kartę z wizerunkiem Ashe – bohaterki gry League of Legends w Alior Banku. Żeby skorzystać z oferty trzeba się zarejestrować w programie Mastercard Bezcenne Chwile, co umożliwi zyskanie dostępu do specjalnych ofert dla graczy.

„We współpracy z Mastercard przygotowaliśmy zestaw specjalnych nagród, które szczególnie przypadną do gustu wszystkim graczom – na przykład Riot Points w grze League of Legends lub skrzynie Hextech z kluczem. Zdobędziesz je, płacąc kartą Mastercard z Ashe, bo każda bezgotówkowa transakcja to kolejne punkty w programie i krok bliżej nagrody” – czytamy na stronie Alior Banku.

Niżej znajduje się instrukcja. Trzeba założyć Konto Jakże Osobiste, zamówić kartę z wizerunkiem Ashe z League of Legneds, aktywować kartę i zarejestrować ją w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Poza zbieraniem punktów za każdą transakcję, dodatkowo aktywuje się korzyść Punkty dla graczy, a za każdą transakcję mobilną otrzymuje ekstra punkty. „Możesz zyskać nawet 1380 Riot Points miesięcznie” – zachęca Alior.

Jak pisze Bankier.pl wkrótce do – nomen omen – gry o portfele graczy wejdzie także największy bank w Polsce. A jest nim PKO Bank Polski.

