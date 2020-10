Sąsiad obudził go w środku nocy. „Zdobyłeś Nagrodę Nobla”

Królewska Szwedzka Akademia Nauk laureatów noblowskiej nagrody ogłosiła w momencie, gdy w mieszkaniu Paula R. Milgroma wszyscy już spali. W Kalifornii była wówczas godzina 2 w nocy. Komitet Noblowski nie mógł dodzwonić się do nagrodzonego profesora z Uniwersytetu Stanforda, ponieważ najprawdopodobniej miał on wyłączony telefon. Kolegę o wspólnym sukcesie próbował poinformować także nagrodzony razem z nim Robert B. Wilson. Początkowo bezskutecznie.

Milgrom i Wilson mieszkają jednak po dwóch stronach tej samej ulicy, a ten drugi nie zamierzał czekać z radosną nowiną do rana. Razem z żoną udał się więc do mieszkania zaprzyjaźnionego naukowca i dzwonkiem do drzwi oraz pukaniem próbował obudzić kolegę. Wszystko nagrała kamera zamontowana na drzwiach. – Paul? Tu Bob Wilson. Dostałeś Nagrodę Nobla! – wyrzucił z siebie, kiedy tylko Milgrom pojawił się przy domofonie. Wideo szybko trafiło do mediów społecznościowych, stając się hitem sieci. W końcu rzadko kiedy mamy okazję podejrzeć prywatne życie i zwyczaje geniuszy. Teraz wiemy, że kiedy otrzymują oni Nobla, to nie czekają do wschodu słońca z poinformowaniem swoich naukowych partnerów!

Teoria aukcji

Amerykańscy ekonomiści Milgrom i Wilson zostali docenieni za wkład w rozwój teorii aukcji. „Ludzie zawsze sprzedawali temu, kto zaoferował najwięcej, a kupowali od tego, kto sprzedawał najtaniej. Dziś przedmioty warte astronomiczne sumy zmieniają właścicieli każdego dnia” – czytamy w uzasadnieniu akademii. Badaniem tego typu zależności zajmuje się teoria aukcji. Jej właśnie dotyczy tegoroczna Nagroda Nobla. Za udoskonalenie tej teorii oraz wynalezienie nowych formatów aukcji, prestiżowe wyróżnienie z dziedziny ekonomii otrzymało dwóch amerykańskich ekonomistów – Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson z Uniwersytetu Standforda w USA. „Ich odkrycia pomogły sprzedawcom, kupującym i podatnikom na całym świecie” – czytamy w uzasadnieniu.

Jedyna kategoria spoza testamentu

Nagroda z dziedziny ekonomii jest jedyną, która nie została zapisana w testamencie Alfreda Nobla. Zostaje ona przyznana przez Bank Szwecji, który nosi imię fundatora. W zeszłym roku laureatami w tej dziedzinie zostały trzy osoby doceniane za działania w walce z ubóstwem. Byli to Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer.