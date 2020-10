Kara za brak maseczki. Komu grozi grzywna?

W nocy z wtorku na środę Sejm głosował nad poprawkami Senatu do tzw. ustawy covidowej. Uchwalona przez Sejm 22 października nowelizacja niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 reguluje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń pracownikom medycznym skierowanym do walki z epidemią oraz zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich. Kara grzywny dla nieprzestrzegających prawa

W nowelizacji przewidziano karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, w tym tych najważniejszych, dotyczących noszenia maseczek. Tak jak dotychczas, maseczki mają nosić wszyscy w przestrzeni publicznej, z wyłączeniami osób chorych, które maseczek mieć nie muszą.

Klienta bez maseczki można nie wpuścić do sklepu

W nowelizacji znalazł się paragraf, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Dotychczas nie było takiego prawa, a zakazywanie wstępu do sklepów osobom bez maseczki było przyczyną wielu kłótni i nieporozumień. Teraz odmowa wstępu osobie bez maseczki, która samym tym brakiem łamie prawo, również ma podstawę prawną.

