McDonald's wprowadzi hamburgery roślinne i wegański fast food

McDonald's oświadczył, że będzie oferował hamburgery roślinne, substytuty kurczaka i kanapki śniadaniowe. Barclays Bank prognozuje, że do 2029 roku konsumpcja alternatywnych mięs może być warta 140 mld dolarów. McDonald's przetestował już burgera na bazie roślin w Kanadzie, we współpracy z Beyond Meat – producentem mięsa roślinnego.

Wege-rewolucja w McDonald's

Jednak akcje Beyond Meat gwałtownie spadły po ogłoszeniu decyzji przez McDonald's, ponieważ nie było jasne, kto będzie dostarczał sieci fast foodów alternatywę dla mięsa. Ruch w kierunku substytutów mięsa został spowodowany przede wszystkim obawami dotyczącymi wpływu mięsa na zdrowie, środowisko i dobrostan zwierząt.

– Jesteśmy podekscytowani tą możliwością, ponieważ wierzymy, że mamy sprawdzony, pyszny w smaku produkt – powiedział Ian Borden, który kieruje międzynarodową działalnością McDonald's.

McDonald's przychodzi ostatni

McDonald's stosunkowo późno wchodzi na rynek bezmięsny. Inne fast foody, w tym Burger King, White Castle i Dunkin 'Brands Group, wprowadziły już burgery roślinne. McDonald's nadal polega na swoich flagowych produktach, takich jak „Big Mac”, „McNuggets” i frytki, które stanowią około 70 proc. sprzedaży na kluczowych rynkach.

Firma, która w poniedziałek opublikowała rekordowe zyski za trzeci kwartał, odmówiła określenia dostawcy, z którego skorzysta w swojej linii produktów „McPlant”. Firma Beyond Meat twierdzi, że nadal jest zaangażowana w rozmowy z McDonald'sem.

„Beyond Meat i McDonald's współtworzyły roślinnego hamburgera, który będzie dostępny jako część platformy McPlant” – oświadczyła firma.

