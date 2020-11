W Polsce największy wzrost cen w całej Unii Europejskiej

Jeśli chodzi o wzrost cen w październiku to w Polsce był on najwyższy, a na drugim i trzecim miejscu znalazły się Węgry i Czechy.

Polska liderem inflacji w UE

Konkretnie ceny wzrosły o 3,8 proc. w październiku (w ujęciu rocznym), czyli tyle samo, co we wrześniu (również w ujęciu rocznym). W samym październiku zapłaciliśmy więcej za towary i usługi o 0,3 proc. To wszystko wyliczenia według wskaźnika HICP. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu).

Wzrost w Polsce, spadek w Grecji

Z danych Eurostatu wynika, że w październiku spadek cen (w porównaniu z październikiem 2019) miał miejsce w 12 krajach. Licząc od największego spadku: w Grecji (-2 proc.), w Estonii (-1,7 proc.) i w Irlandii (-1,5 proc.). Wszystko w ujęciu rocznym. W 15 krajach zanotowano wzrost cen. Największy w Polsce (+3,8 proc.), na Węgrzech (+3 proc.) i w Czechach (+2,9 proc.). Także w ujęciu rocznym.

Nasz Główny Urząd Statystyczny liczy inflację według wskaźnika CPI. Zgodnie z tym wskaźnikiem ceny wzrosły o 3,1 proc. w ujęciu rocznym i 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

