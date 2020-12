CBA w pandemii kupuje 75 samochodów. Kontrowersyjny przetarg

O sprawie pisze „Rzeczpospolita”. CBA chce kupić 75 samochodów. To 48 aut klasy średniej wyższej, 21 wozów kompaktowych, jeden SUV, dwa busy, jeden wóz do przewodu osób zatrzymanych, pojazd dostawczy i samochód wielozadaniowy. Przetarg został rozpisany pod koniec listopada. Oferty przyjmowane będą do 29 grudnia.

Klasa wyższa średnia. Cztery auta nawet dużo wyższa

Przypomnijmy, że w listopadzie CBA zdecydowało o zakupie 11 sztuk BMW serii 3 za 1,24 mln zł. W nowym przetargu parametry aut klasy średniej wyższej są podobne. Jednak 4 z 48 mają być naprawdę mocne, „pościgowe”, z silnikami co najmniej 250-konnymi i napędami na 4 koła.

Z kolei poszukiwany przez CBA SUV ma mieć motor jeszcze potężniejszy, bo aż co najmniej 330-konny. „Postępowanie wszczęto w związku z koniecznością wymiany najbardziej wyeksploatowanych pojazdów służbowych CBA na nowe. Pojazdy służbowe są podstawowym narzędziem wykonywania różnych statutowych zadań CBA na terenie całego kraju” – pisze Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Przetargi w dobie pandemii

To nie pierwszy budzący kontrowersje przetarg instytucji państwowej. „Rzeczpospolita” przypomina ten rozpisany przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na 308 samochodów (mają trafić do 70 instytucji). Przetargi na samochody ogłosiła też Służba Ochrony Państwa (25 samochodów, w tym 3 auta SUV, o długości 480 cm, z silnikami 300 KM i napędem 4x4).

Czytaj też:

RMF FM: SOP kupi nowe limuzyny. „Mają gwarantować najwyższy luksus”