Są zmiany w 500 Plus. Uwaga, można stracić świadczenie

Program „Rodzina 500 Plus”, zwany potocznie 500+, przejdzie w tym roku zmiany. Polegają one głównie na zmianie okresu udzielania świadczenia rodzicom dzieci do 18. roku życia.

Okres rozliczeniowy od początku 2021 roku to od 1 czerwca do 1 maja następnego roku, czyli 2022 roku. Na świadczeniobiorcach ciąży więc obowiązek złożenia nowego wniosku o wypłatę. Brak złożenia takiego wniosku w terminie oznacza, że pieniądze nie trafią do tych, którym się należą i dla których są one zabezpieczone.

Wnioski od 1 lutego lub od 1 kwietnia

W tym roku wnioski o wypłatę świadczenia 500 Plus można składać od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną lub od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.

Jak złożyć wniosek drogą elektroniczną? Albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej, albo platform ePUAP i emp@tia. Z kolei tradycyjnie złożyć wniosek można osobiście w urzędzie gminy (wg adresu zamieszkania) lub pocztą.

500+. Im szybciej tym lepiej

Ważną informacją dla świadczeniobiorców jest to, że im szybciej złożą wniosek, tym szybciej otrzymają pieniądze z programu.

Terminy wypłat świadczeń wyglądają jak następuje:

kto złoży wniosek do 30 kwietnia 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.



kto złoży wniosek od 1 do 31 maja 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 31 lipca 2021 r.



kto złoży wniosek od 1 do 30 czerwca 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.



kto złoży wniosek od 1 do 31 lipca 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 30 września 2021 r.



