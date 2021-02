Gapowicze autobusowi trafią do rejestru dłużników

Jak pisze BIG InfoMonitor w lutym Toruń rusza z akcją wysyłania wezwań do zapłaty zaległości. Na początek pismo zapowiadające zgłoszenie do rejestru w razie nieuregulowania zaległości otrzyma ok. 5 tys. osób. Ich zobowiązania wobec Torunia przekraczają 1,1 mln zł.

Długi gapowiczów są kolosalne

A jak się ma sytuacja z gapowiczami w Polsce? Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor liczba gapowiczów w Polsce przekroczyła już 141,3 tys. osób. Ich dług wobec różnego rodzaju przewoźników, firm miejskich, jak i ogólnopolskich, dochodzi do 192 mln zł. – Po średniej kwocie zaległości na osobę, 1356 zł, można wnioskować, że dla wielu gapowiczów brak biletu nie jest czymś wyjątkowym, lecz normą i stylem bycia – zwraca uwagę Łukasz Rączkowski z BIG InfoMonitor.

Z danych wynika, że największe wzrosty miały miejsce między kwietniem a majem – o 7 140 osób i prawie 8 mln zł oraz między październikiem a listopadem – o 15 168 osób oraz 25,6 mln zł zaległości z tytułu jazdy na gapę.

– Gdyby wszyscy pasażerowie uczciwie płacili za przejazd, ceny biletów byłyby znacznie niższe. Niestety jest inaczej i w sytuacji, gdy część osób korzystających z komunikacji miejskiej unika płacenia, koszt transportu przenoszony jest na pozostałych. Dlatego gapowicze muszą ponieść konsekwencje swojej nieuczciwości – mówi Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Gapowicze w Polsce. Ilu ich jest?

BIG InfoMonitor przewiduje, że liczna miast, które zechcą nawiązać współpracę będzie rosnąć wykładniczo. Na razie województwo kujawsko-pomorskie, którego współstolicą jest Toruń, plasuje się na 10. pozycji, jeśli chodzi o liczbę osób niepłacących kar za jazdę bez biletu. A pod względem liczby gapowiczów na 100 tys. mieszkańców wypada na 8. pozycji. W regionie tym jest prawie 5,3 tys. dłużników, zgłoszonych z powodu jazdy bez biletu, ich łączna zaległość dochodzi do 8,3 mln zł.

Daje to woj. kujawsko-pomorskiemu, drugą w kraju po Mazowszu średnią zaległość na osobę. Jest to bowiem 1601 zł na osobę przy przeciętnej w kraju na poziomie 1356 zł. W czołówce województw, gdzie tego typu dłużników jest najwięcej, znajdują się woj. mazowieckie, śląskie, łódzkie oraz pomorskie. Biorąc pod uwagę najwyższą liczbę gapowiczów na populację województwa pierwsza czwórka to: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, śląskie i pomorskie.

